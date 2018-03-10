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В канун нового года заметно активизировались силовики, а СБУ вообще бьет рекорды по поиску диверсантов, террористов и агентов Кремля. На этот раз они поймали предателей не где-нибудь, а в окружении премьер–министра Украины, да еще и в собственных рядах.