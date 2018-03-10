наверх
10.03.201804:11
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    задержание

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 493
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Мультимедиа
    • Все
    • Самые читаемые
    Георгий Тука
    Тука назвал Рубана "пешкой" и заявил о политическом крыле террористов
    00:53 10.03.2018
    329Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    По словам заместителя министра Георгия Туки, с Рубаном действовала группа людей, политическая группировка, потому что все дальнейшие действия должны были привести к каким-управляемым последствиям.
    Полиция задержала вора в законе в Хмельницкой области
    В Хмельницкой области полиция задержала известного криминального авторитета
    22:05 26.02.2018
    538Криминальные войны в Украине
    По информации полиции, в Хмельницкой области во время проведения розыскных мероприятий на наличие оружия было проверено авто, на котором с местным преступным криминальным авторитетом двигался "вор в законе" по кличке Лера Сумской.
    Бортник: арест Труханова — это письмо Запада к окружению Порошенко. Видео
    Политолог объяснил, зачем нужно было задерживать Труханова 
    03:32 19.02.2018
    540Суд отпустил Труханова, радикалы против
    По словам директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, в Украине параллельно с борьбой в центре борются и за регионы. Ситуация вокруг Труханова – попытка повлиять на Одессу, которая является электоральным центром всего Юга.
    Заместитель мэра Одессы Павел Вугельман
    В аэропорту задержали зама Труханова
    12:42 14.02.2018
    232Суд отпустил Труханова, радикалы против
    По информации СМИ, заместитель мэра Одессы Павел Вугельман прилетел из Тель-Авива. Пограничники задержали его для передачи сотрудниками НАБУ, которые должны вручить подозрение.
    Избитого Шепелева доставили в суд. Видео
    Избитого Шепелева доставили в суд 
    14:55 09.02.2018
    5311Задержание и арест экс-нардепа Шепелева
    Печерский суд Киева определяет меру пресечения для задержанного экс-депутата Александра Шепелева. На заседании присутствуют его адвокат, прокурор.
    Пограничник на контрольно-пропускном пункте (КПП) в с. Гнутово (Донецкая обл.). Архивное фото
    Донбасс: массовые задержания на границе
    14:32 09.02.2018
    2572Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    Согласно оперативным данным аппарата омбудсмена ДНР, украинской стороной удерживается 302 человека, в том числе: 84 – нахождение которых на территории Украины подтверждено, информация о 218 гражданах отсутствует или уточняется.
    Удостоверение сотрудника министерства государственной безопасности ДНР, изъятое у экс-депутата Шепелева
    В Генпрокуратуре сообщили подробности задержания экс-депутата Шепелева
    11:45 09.02.2018
    2370Задержание и арест экс-нардепа Шепелева
    По информации Генпрокуратуры, в отношении Шепелева Главная военная прокуратура осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве "по подозрению в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений".
    В Чернигове задержали похитителей бюстов писателей
    Полиция раскрыла, кто стоит за похищениями бюстов писателей в Чернигове
    15:52 01.02.2018
    210Криминальные войны в Украине
    По информации полиции, правоохранители установили группу ранее судимых наркозависимых лиц, которые подозреваются в похищении бюстов Михаила Коцюбинского и Александра Пушкина в городе Чернигове.
    Полиция взяла квартирных воров, ранивших 5 полицейских в Днепре
    В Киеве спецназ взял воров, забросавших полицию гранатами в Днепре
    15:33 01.02.2018
    1473Криминальные войны в Украине
    По словам главы Нацполиции Сергея Князева, задержание преступников в Киеве прошло молниеносно, никто из полицейских, подозреваемых или гражданских не пострадал.
    Киевская полиция отпустила мужчину, подозреваемого в массовых домогательствах
    Киевская полиция отпустила мужчину, подозреваемого в массовых домогательствах
    23:29 28.01.2018
    410Криминальные войны в Украине
    Местные жители предъявили сотрудникам полиции десять заявлений о попытках изнасилования. Они утверждают, что "под руки" отвели злоумышленника в отделение, однако сотрудники правоохранительных органов приписали поимку извращенца себе.
    Наручники
    Монстр из Тернополя: избил, ограбил, изнасиловал... мать друга
    09:57 28.01.2018
    2602Криминальные войны в Украине
    Мужчина напал, избил и отобрал у жертвы деньги, а затем скрылся. Задержали подозреваемого в преступлении в тот же день. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.
    В Киеве на ж/д вокзале взяли крупную банду, работавшую под прикрытием полиции
    В Киеве на ж/д вокзале раскрыта крупная ОПГ, в которую входили сотрудники УГРО
    15:42 25.01.2018
    1200Криминальные войны в Украине
    Возглавлял группу подполковник полиции - начальник сектора криминальной полиции на станции Киев-Пассажирский. К совершению преступлений он привлек не менее пяти оперативных сотрудников криминальной полиции и несколько групп профессиональных воров.
    Полиция задержала 18-летнего парня, который совершил 27 поджогов в Краматорске
    В Краматорске полиция поймала пиромана, совершившего десятки поджогов
    00:32 07.01.2018
    72Криминальные войны в Украине
    Злоумышленник всегда находился вблизи пожара и внимательно следил за действиями случайных свидетелей и сотрудников ГСЧС, прибывших на вызов. Действуя почти ежедневно, парень в течение месяца совершил 27 поджогов - только чудом при этом никто не пострадал.
    Изъятые СБУ документы Петра Михальчевского
    Прокуратура сообщила о дальнейшей судьбе экс-министра здравоохранения Крыма
    15:52 05.01.2018
    643Крымский вопрос. Компенсация или война?
    По словам пресс-секретаря прокуратуры АР Крым Татьяны Тихончик, сейчас принимаются все меры для привлечения Петра Михальчевского к уголовной ответственности по ст. 111 УК Украины.
    Сотрудники СБУ задержали в Харькове двоих сотрудников Государственной фискальной службы по подозрению в получении взятки
    В Харькове задержаны на взятке в $20 тыс сотрудники ГФС
    13:07 05.01.2018
    144
    Подполковник и майор налоговой службы требовали у местного предпринимателя 40 тысяч долларов за возвращение изъятого при обыске имущества и непривлечение его к уголовной ответственности.
    Экс-министр правительства Крыма задержан в Киеве
    Экс-министр правительства Крыма задержан в Киеве - СМИ
    12:17 05.01.2018
    4177
    По информации СМИ, экс-министр здравоохранения правительства Крыма Петр Михальчевский задержан правоохранителями в многоэтажке на ул Воскресенской в Киеве.
    Задержана этническая ОПГ в результате спецоперации в Одесской области
    Задержана этническая ОПГ в результате спецоперации в Одесской области
    19:12 03.01.2018
    1091Криминальные войны в Украине
    В результате проведенных обысков дома у только у одного из участников изъяли более 400 гр. метадона, 100 гр. измельченного димедрола, 25 мл. раствора метадона и 10 мл. раствора опия. Были обнаружены 38 тыс. долларов США, 30 тыс. гривен и 1 кг золотых изделий.
    Автомобили скорой помощи в РФ
    Подозреваемый в стрельбе в центре Москвы задержан
    06:59 31.12.2017
    563
    По информации МВД РФ, в ходе задержания подозреваемый причинил себе телесные повреждения, сотрудники полиции передали его медикам для оказания помощи.
    Станислав Ежов
    Ежов: уши и уста Гройсмана. "Агентов Кремля" ловят уже в Кабмине
    17:35 22.12.2017
    902Шпион в Кабмине. СБУ задержала переводчика Гройсмана
    В канун нового года заметно активизировались силовики, а СБУ вообще бьет рекорды по поиску диверсантов, террористов и агентов Кремля. На этот раз они поймали предателей не где-нибудь, а в окружении премьер–министра Украины, да еще и в собственных рядах.
    Виктор Ягун
    Экс-замглавы СБУ: в задержании переводчика Гройсмана много пиара
    14:51 22.12.2017
    829Шпион в Кабмине. СБУ задержала переводчика Гройсмана
    По словам Виктора Ягуна, радоваться задержанию возможного шпиона - рано, поскольку в Украине громкие аресты и спецоперации часто ничем не заканчиваются.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Избитого Шепелева доставили в суд. Видео
    Избитого Шепелева доставили в суд 
    14:55 09.02.2018
    5311
    Печерский суд Киева определяет меру пресечения для задержанного экс-депутата Александра Шепелева. На заседании присутствуют его адвокат, прокурор.
    Пограничник на контрольно-пропускном пункте (КПП) в с. Гнутово (Донецкая обл.). Архивное фото
    Донбасс: массовые задержания на границе
    14:32 09.02.2018
    2572
    Согласно оперативным данным аппарата омбудсмена ДНР, украинской стороной удерживается 302 человека, в том числе: 84 – нахождение которых на территории Украины подтверждено, информация о 218 гражданах отсутствует или уточняется.
    Удостоверение сотрудника министерства государственной безопасности ДНР, изъятое у экс-депутата Шепелева
    В Генпрокуратуре сообщили подробности задержания экс-депутата Шепелева
    11:45 09.02.2018
    2370
    По информации Генпрокуратуры, в отношении Шепелева Главная военная прокуратура осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве "по подозрению в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений".
    Бортник: арест Труханова — это письмо Запада к окружению Порошенко. Видео
    Политолог объяснил, зачем нужно было задерживать Труханова 
    03:32 19.02.2018
    540
    По словам директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, в Украине параллельно с борьбой в центре борются и за регионы. Ситуация вокруг Труханова – попытка повлиять на Одессу, которая является электоральным центром всего Юга.
    Полиция задержала вора в законе в Хмельницкой области
    В Хмельницкой области полиция задержала известного криминального авторитета
    22:05 26.02.2018
    538
    По информации полиции, в Хмельницкой области во время проведения розыскных мероприятий на наличие оружия было проверено авто, на котором с местным преступным криминальным авторитетом двигался "вор в законе" по кличке Лера Сумской.
    Георгий Тука
    Тука назвал Рубана "пешкой" и заявил о политическом крыле террористов
    00:53 10.03.2018
    329
    По словам заместителя министра Георгия Туки, с Рубаном действовала группа людей, политическая группировка, потому что все дальнейшие действия должны были привести к каким-управляемым последствиям.
    Заместитель мэра Одессы Павел Вугельман
    В аэропорту задержали зама Труханова
    12:42 14.02.2018
    232
    По информации СМИ, заместитель мэра Одессы Павел Вугельман прилетел из Тель-Авива. Пограничники задержали его для передачи сотрудниками НАБУ, которые должны вручить подозрение.
    Все теги

    Персоны

    Организации