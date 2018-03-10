По информации полиции, в Хмельницкой области во время проведения розыскных мероприятий на наличие оружия было проверено авто, на котором с местным преступным криминальным авторитетом двигался "вор в законе" по кличке Лера Сумской.
По словам директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, в Украине параллельно с борьбой в центре борются и за регионы. Ситуация вокруг Труханова – попытка повлиять на Одессу, которая является электоральным центром всего Юга.
Согласно оперативным данным аппарата омбудсмена ДНР, украинской стороной удерживается 302 человека, в том числе: 84 – нахождение которых на территории Украины подтверждено, информация о 218 гражданах отсутствует или уточняется.
По информации Генпрокуратуры, в отношении Шепелева Главная военная прокуратура осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве "по подозрению в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений".
Местные жители предъявили сотрудникам полиции десять заявлений о попытках изнасилования. Они утверждают, что "под руки" отвели злоумышленника в отделение, однако сотрудники правоохранительных органов приписали поимку извращенца себе.
Возглавлял группу подполковник полиции - начальник сектора криминальной полиции на станции Киев-Пассажирский. К совершению преступлений он привлек не менее пяти оперативных сотрудников криминальной полиции и несколько групп профессиональных воров.
Злоумышленник всегда находился вблизи пожара и внимательно следил за действиями случайных свидетелей и сотрудников ГСЧС, прибывших на вызов. Действуя почти ежедневно, парень в течение месяца совершил 27 поджогов - только чудом при этом никто не пострадал.
В результате проведенных обысков дома у только у одного из участников изъяли более 400 гр. метадона, 100 гр. измельченного димедрола, 25 мл. раствора метадона и 10 мл. раствора опия. Были обнаружены 38 тыс. долларов США, 30 тыс. гривен и 1 кг золотых изделий.
В канун нового года заметно активизировались силовики, а СБУ вообще бьет рекорды по поиску диверсантов, террористов и агентов Кремля. На этот раз они поймали предателей не где-нибудь, а в окружении премьер–министра Украины, да еще и в собственных рядах.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Согласно оперативным данным аппарата омбудсмена ДНР, украинской стороной удерживается 302 человека, в том числе: 84 – нахождение которых на территории Украины подтверждено, информация о 218 гражданах отсутствует или уточняется.
По информации Генпрокуратуры, в отношении Шепелева Главная военная прокуратура осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве "по подозрению в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений".
По словам директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, в Украине параллельно с борьбой в центре борются и за регионы. Ситуация вокруг Труханова – попытка повлиять на Одессу, которая является электоральным центром всего Юга.
По информации полиции, в Хмельницкой области во время проведения розыскных мероприятий на наличие оружия было проверено авто, на котором с местным преступным криминальным авторитетом двигался "вор в законе" по кличке Лера Сумской.
По словам директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, в Украине параллельно с борьбой в центре борются и за регионы. Ситуация вокруг Труханова – попытка повлиять на Одессу, которая является электоральным центром всего Юга.
Противостояние на Трехсвятительской обострилось. Между сотрудниками полиции и митингующими происходят словесные перепалки и мелкие стыки. Участники акции возводят на проезжей части баррикаду, сюда стаскивают урны, автопокрышки и даже бревна.
В субботу порядка 2 тысяч участников протеста вышли на улицы города Бобиньи в северо-восточном пригороде Парижа. Протестующие держали в руках плакаты в надписями "Полиция убивает невинных людей" и "Полицейское изнасилование".
Во время проведения спецоперации все участники разбойного нападения оказались в руках правоохранителей. Похищенные вещи, топор и другие предметы изъяты. Оружие направлено на проведение экспертного исследования.
При попытке проверки документов неизвестные попытались скрыться и создали ситуацию опасную для жизни правоохранителей. Полицейские открыли огонь по колесам автомобиля и вынудили неизвестных остановиться. При досмотре автомобиля обнаружены оружие и наркотики.
В транспортных средствах задержанных обнаружили арсенал оружия (в том числе два пистолета "Глок", пистолет Макарова с глушителем), боеприпасы, в том числе гранаты, специальное тактическое оборудование (рации, устройства для подавления радиосигналов).
Задержаны террористы, которые планировали теракты в местах массового скопления людей в Москве и Петербурге. У задержанных было обнаружено и изъято четыре самодельных бомбы, начиненных поражающими элементами, средства инициирования и пр.
В воскресенье в Донецкую область должны были приехать более 300 уголовных авторитетов из нескольких стран на похороны одного из своих представителей, донецкого "вора в законе" "Лехи Краснодонского" (Алексея Сальникова), который умер от передозировки наркотиками.
По словам директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, в Украине параллельно с борьбой в центре борются и за регионы. Ситуация вокруг Труханова – попытка повлиять на Одессу, которая является электоральным центром всего Юга.
В воскресенье, 26 ноября, в Киеве был задержан экс-командир батальона "Донбасс" Анатолий Виногродский (с позывным Гал) и его подельник по делу о нападении на охранника одного из частных предприятий в Кировоградской области.
ФСБ РФ во вторник обнародовала видеозапись задержания в разных местах членов запрещенного экстремистского движения "Артподготовка", которые, по оперативным данным, планировали спровоцировать в Москве массовые беспорядки.
В Facebook появилось видео задержания командира добровольческого батальона ОУН Николая Коханивского, который устроил стрельбу в Киеве. Видеоматериал разместил на своей странице в Facebook начальник Департамента патрульной полиции Евгений Жуков ("Позывной Маршал").
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали бывшего милиционера, которого подозревают в продаже электронных ключей доступа к базам данных Госавтоинспекции Донецкой области, сообщила пресс-служба СБУ.
Агента спецслужб Российской Федерации, который пытался получить секретную документацию в военной сфере и завербовать представителя Министерства обороны, задержала в Киеве Служба безопасности Украины, сообщает пресс-служба ведомства.
Инцидент произошел на трассе Ростов - Таганрог. По данным следователей, подозреваемый, будучи за рулем Hyundai Elantra, несколько раз выстрелил в водителя и пассажира Hyundai Solaris - в нем ехали мужчина 1960 года рождения и его дочь 1981 года рождения.
В Днепре на улице Гуртовой задержали мужчину с гранатой. На месте работали больше 5 экипажей патрульной полиции, следственно-оперативная группа, спасатели и специальное подразделение КОРД. Также рядом дежурила карета скорой помощи.
Народные депутаты в течение двух часов блокировали вход в реанимацию Института кардиологии им. Стражеско, куда доставили отстраненного главу ГФС Романа Насирова. Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).
Скандал с главой ГФС служит дополнительному отвлечению внимания от более интересных и абсолютно неизвестных переговоров Порошенко и Путина, отвлекает внимание от блокады Донбасса, этих "договорняков", которые там идут, отметил политолог Руслан Бортник.
Пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Киеве Оксана Блищик сообщила, что Коханивский и еще пару активистов были задержаны на Европейской площади за то, что сломали раму металлоискателя.
Утром в воскресенье на въезде в Киев, в Деснянском районе, оперативники поймали банду, когда злоумышленники приехали из села Княжичи микроавтобусом Mercedes Vito к двум автомобилям Toyota Land Cruiser 200 черного цвета, сообщили в департаменте коммуникации Нацполиции.
Правоохранители 30 стран провели спецоперацию по ликвидации киберсети "Аваланж", задержаны трое украинцев, среди которых оказался и ее организатор. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко на совместном брифинге с и.о. главы Нацполиции Вадимом Трояном.
Федеральная служба безопасности России обнародовала видеозапись с задержанием в Севастополе членов диверсионно-террористической группы. На видео показано, как из тайника, скрытого под землей, силовики извлекают упаковки, предположительно, со взрывчатыми веществами.
Тысячи сторонников хакерского движения Anonymous в масках Гая Фокса начали шествие от Трафальгарской площади и направились к зданию парламента. Протестующие скандировали различные лозунги. Полицейские сопровождали протестующих во время марша.
В Киевской области сотрудники уголовного розыска Нацполиции совместно с СБУ задержали четверых злоумышленников, которые похищали людей ради выкупа, занимались разбойными нападениями и угонами, сообщает пресс-служба Нацполиции в Киевской области.
В интернете опубликованы кадры задержания полицией участников пикета возле телеканала "Интер" на ул. Щусева, в момент пожара. На видео видно, что пожар под зданием начался с поджога шин с обеих сторон от входа.
Полиция в городе Киркук на севере Ирака задержала террориста-смертника, не дав ему совершить теракт. Полицейские остановили смертника в квартале Тисин вечером в воскресенье. Задержанному оказалось 13 лет.
В ночь на пятницу при попытке получения взятки задержали заместителя министра охраны здоровья Романа Василишина. Кроме того, задержали и посредника - заведующего урологическим отделением одной из киевских больниц.
Заместитель прокурора Ровенской области Андрей Боровик задержан по подозрению в организации преступной группировки, занимавшейся незаконной добычей янтаря, сообщила пресс-секретарь главы ГПУ Лариса Сарган.
Во время задержания в центре Николаева посредника, который получал средства для первого заместителя председателя местной облгосадминистрации Николая Романчука, он пытался скрыться на автомобиле, поэтому сотрудники Службы безопасности Украины открыли огонь.
Правоохранители накануне Дня Победы задержали молодых людей, ехавших в Одессу с целью устроить провокации. Задержание проводилось на трассе Киев-Одесса возле Умани Черкасской области. Кадры обнародованы 10 мая пресс-службой областной полиции.
Оксана Шелест, задержанная вместе с главой Гражданского корпуса "Азов-Крым" Станиславом Красновым, сообщила журналистам подробности задержания ее спецподразделением "Альфа" Службы безопасности Украины.
В Киеве патрульные полицейские задержали молодую женщину, которая припарковала автомобиль Range Rover на пешеходном переходе. В результате задержания произошел конфликт, подробнее о котором смотрите в видео.
Задержанная в ДНР руководитель волонтерской группы "Ответственные граждане" Марина Черенкова вышла на связь с родными. Об этом в эфире "Громадського" рассказал участник инициативной группы Евгений Шибалов.
По словам директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, в Украине параллельно с борьбой в центре борются и за регионы. Ситуация вокруг Труханова – попытка повлиять на Одессу, которая является электоральным центром всего Юга.