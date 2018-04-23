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    В Торонто задержали водителя микроавтобуса, наехавшего на толпу людей - ТВ

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    По информации канадского телеканала, полиция сообщила, что микроавтобус, который наехал на пешеходов на Йонг-стрит и Финч авеню, найден, водитель задержан.
    Микроавтобус въехал в толпу людей в Торонто
    @CBCNews

    КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Водитель микроавтобуса, который ранее совершил наезд на пешеходов в канадском Торонто, задержан, сообщили представители полиции телеканалу CBC.

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    "Полиция Торонто сообщила корреспонденту CBC Натали Калата, что микроавтобус, который наехал на пешеходов на Йонг-стрит и Финч авеню, найден, водитель задержан", — сообщается в Twitter телеканала.

    Ранее сообщалось, что белый микроавтобус наехал на пешеходов углу Йонг-стрит и Финч авеню. В результате инцидента пострадали от восьми до десяти человек.

    В Торонто с 21 по 23 апреля проходит министерская встреча "Большой семерки".

     

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