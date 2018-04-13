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    Беспорядки у памятника Ватутину в Киеве. Полиция никого не задержала

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    Массовые акции радикалов в Украине (236)

    (обновлено: )13011
    По информации пресс-секретаря Печерского районного управления полиции Оксаны Тищенко, один участник потасовки был доставлен в райотдел для установления личности и позднее опущен.
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    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Полиция не задерживала участников потасовки у памятника генералу Ватутину в Киеве, сообщила в пятницу РИА Новости пресс-секретарь Печерского районного управления полиции Оксана Тищенко.

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    Ранее представители националистической организации С14 распылили газ и устроили потасовку с охраной нардепа, лидера фракции "Оппозиционный блок" Юрия Бойко, который пришел возложить цветы к памятнику Ватутину.

    "Никого не задерживали. Один участник потасовки был доставлен в райотдел для установления личности. После этого он был отпущен", — сказала Тищенко.

    По ее словам, правоохранители принимают решение о возбуждении уголовного дела.

    Пятнадцатого апреля 2018 года будет отмечаться 74-я годовщина смерти генерала Ватутина. В годы Великой Отечественной войны он возглавлял Первый украинский фронт в ходе битвы за Днепр и освобождения Киева. Памятник Ватутину расположен в парке возле здания Верховной Рады в центре Киева.

    Советский военачальник, генерал армии Ватутин умер 15 апреля 1944 года в Киеве после ранения. Семнадцатого апреля его похоронили в Мариинском парке.

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