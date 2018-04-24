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    Политика

    В НАБУ подтвердили задержание в Германии экс-нардепа Крючкова

    Тема:

    Ситуация с НАБУ далека от разрешения (189)

    (обновлено: )50311
    По информации правоохранителей, НАБУ готовит пакет документов, необходимых для экстрадиции подозреваемого в Украину, который в ближайшее время будет передан компетентным органам Германии.
    Дмитрий Крючков
    epravda.com.ua

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. В Германии задержали бывшего депутата Дмитрия Крючкова, которого подозревают в хищении средств "Запорожьеоблэнерго", сообщили в НАБУ на запрос программы "Схемы", передает "Радио Свобода".

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    "14 апреля на территории Германии задержан председатель правления ЧАО "ХК "Энергосеть", которого подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 УК Украины. Национальное бюро готовит пакет документов, необходимых для экстрадиции подозреваемого в Украину, который в ближайшее время будет передан компетентным органам Германии", — отмечают в НАБУ.

    23 февраля 2017 года "Интерпол" объявил Крючкова в международный розыск. Национальное антикоррупционное бюро подозревает Крючкова в хищении средств "Запорожьеоблэнерго" и ряда промышленных предприятий Запорожской области при подписании договоров об уступке права требования долга, позволяющих "Энергомереже" взыскивать в свою пользу промпредприятий задолженность за поставленную электроэнергию.

    Летом 2016 года НАБУ объявило Крючкова в розыск как главного фигуранта коррупционной схемы по выведению средств "Запорожьеоблэнерго". Ранее по искам НАБУ суды расторгли договоры переуступки между "Энергосетью" и "Запорожьеоблэнерго". Эти договоры привели к убыткам государства на 346 млн гривен. На 116 млн грн на банковских счетах "Энергосети" наложен арест. Расследование присвоения имущества компании было начато НАБУ в январе 2016 года.

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