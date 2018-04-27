В Харькове полиция задержала "рекордно" пьяного водителя

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. В Харькове правоохранители задержали водителя, который был пьян буквально до беспамятства, сообщает пресс-служба патрульной полиции.

В четверг около 12:20 правоохранители в Харькове на перекрестке Московского и Индустриального проспекта заметили автомобиль ВАЗ, водитель которого проехал на красный свет.

Когда патрульные остановили транспортное средство, то заметили у находившегося за рулем мужчины явные признаки алкогольного опьянения. Тест на драгере показал наличие в крови водителя 3,2 промилле, что в 16 раз превышает норму.

По информации СМИ, что это наибольший показатель, зафиксированный харьковскими патрульными. Копы составили на мужчину протоколы за нарушение ПДД и пьяное вождение.

Ранее сообщалось, что львовские патрульные остановили автомобиль, водитель которого притворился немым, чтобы скрыть состояние алкогольного опьянения.