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    В Харькове полиция задержала "рекордно" пьяного водителя

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    Патрульные в Харькове заметили у находившегося за рулем мужчины явные признаки алкогольного опьянения. Тест на драгере показал наличие в крови водителя 3,2 промилле, что в 16 раз превышает норму.
    Тест на драгере показал наличие в крови водителя 3,2 промилле, что в 16 раз превышает норму
    newsroom

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. В Харькове правоохранители задержали водителя, который был пьян буквально до беспамятства, сообщает пресс-служба патрульной полиции.

    Появились кадры, как пьяный львовский водитель притворялся немым. Видео
    Патрульная полиция Львовской области/Facebook
    Полиция показала кадры, как пьяный водитель притворялся немым во Львове

    В четверг около 12:20 правоохранители в Харькове на перекрестке Московского и Индустриального проспекта заметили автомобиль ВАЗ, водитель которого проехал на красный свет.

    Когда патрульные остановили транспортное средство, то заметили у находившегося за рулем мужчины явные признаки алкогольного опьянения. Тест на драгере показал наличие в крови водителя 3,2 промилле, что в 16 раз превышает норму.

    По информации СМИ, что это наибольший показатель, зафиксированный харьковскими патрульными. Копы составили на мужчину протоколы за нарушение ПДД и пьяное вождение.

    Ранее сообщалось, что львовские патрульные остановили автомобиль, водитель которого притворился немым, чтобы скрыть состояние алкогольного опьянения.

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