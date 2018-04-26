Полиция показала кадры, как пьяный водитель притворялся немым во Львове

Инцидент произошел 25 апреля около 23:00.

"Патрульные заметили автомобиль Great Wall, который ехал с выключенными фарами. Когда транспортное средство остановили, то водитель не общался с патрульными, а жестикулировал, что нем. Он дал понять патрульным, что не может говорить", — сообщает пресс-служба патрульной полиции Львовской области на странице в Facebook.

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На него сначала был составлен протокол о нарушении правил дорожного движения, но позже патрульные заподозрили, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянение. Уже в медучреждении, куда его привезли на проверку, мужчина случайно произнес несколько слов. После этого он признался, что употреблял коньяк.

Ранее в Ужгороде едва не переехали пьяную девушку, лежавшую посреди дороги.