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    Полиция показала кадры, как пьяный водитель притворялся немым во Львове

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    Львовские патрульные остановили вечером в среду автомобиль, водитель которого притворился немым, чтобы скрыть состояние алкогольного опьянения. Кадры выложены в четверг на странице ведомства в Facebook.
    Патрульная полиция Львовской области/Facebook

    Инцидент произошел 25 апреля около 23:00. 

    "Патрульные заметили автомобиль Great Wall, который ехал с выключенными фарами. Когда транспортное средство остановили, то водитель не общался с патрульными, а жестикулировал, что нем. Он дал понять патрульным, что не может говорить", — сообщает пресс-служба патрульной полиции Львовской области на странице в Facebook.

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    На него сначала был составлен протокол о нарушении правил дорожного движения, но позже патрульные заподозрили, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянение. Уже в медучреждении, куда его привезли на проверку, мужчина случайно произнес несколько слов. После этого он признался, что употреблял коньяк. 

    Ранее в Ужгороде едва не переехали пьяную девушку, лежавшую посреди дороги.

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