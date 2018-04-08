В Киеве маршрутка въехала в авто патрульных. Фотофакт

КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. В Киеве на Северном мосту в воскресенье маршрутка врезалась в автомобиль патрульной полиции, сообщает Киев Оперативный.

Сообщается, что у маршрутного автобуса "Богдан" отказали тормоза и он въехал в заднюю часть автомобиля патрульной полиции Toyota.

"Правоохранители в этот момент как раз уговаривали малолетних "ямакаси" слезть с опоры моста", — говорится в сообщении.

К счастью, во время ДТП никто не пострадал.

facebook.com/KyivOperativ/ В Киеве маршрутка въехала в авто патрульной полиции

Напомним, в воскресенье в Крыму поезд врезался в маршрутку, погибли пять человек.