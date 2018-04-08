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    Киев

    В Киеве маршрутка въехала в авто патрульных. Фотофакт

    (обновлено: )85
    Сообщается, что у маршрутного автобуса "Богдан" отказали тормоза и он въехал в заднюю часть автомобиля патрульной полиции Toyota.
    В Киеве маршрутка въехала в авто патрульной полиции
    facebook.com/KyivOperativ

    КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. В Киеве на Северном мосту в воскресенье маршрутка врезалась в автомобиль патрульной полиции, сообщает Киев Оперативный.

    Сообщается, что у маршрутного автобуса "Богдан" отказали тормоза и он въехал в заднюю часть автомобиля патрульной полиции Toyota.

    "Правоохранители в этот момент как раз уговаривали малолетних "ямакаси" слезть с опоры моста", — говорится в сообщении.

    К счастью, во время ДТП никто не пострадал.

    facebook.com/KyivOperativ/
    В Киеве маршрутка въехала в авто патрульной полиции

    Напомним, в воскресенье в Крыму поезд врезался в маршрутку, погибли пять человек.

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