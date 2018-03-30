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    СММ ОБСЕ откроет новые патрульные базы в Донбассе - Хуг

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    Как сообщил первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг, местные власти пока не дали однозначного ответа по поводу открытия баз в Новоазовске и Амвросиевке.
    Заместитель главы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ планирует открыть новые патрульные базы на территории Донбасса, сообщил журналистам первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

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    "Мы планируем открывать новые передовые патрульные базы в двух районах поблизости от линии соприкосновения, например в Докучаевске — там, где нам оказывают поддержку вооруженные формирования. Но мы также планируем открыть передовые патрульные базы вблизи неконтролируемых участков границы с Российской Федерацией — в таких населенных пунктах, как Новоазовск и Амвросиевка", — сказал Хуг.

    Он пояснил, что местные власти пока не дали однозначного ответа по поводу открытия баз в Новоазовске и Амвросиевке.

    За время конфликта в Донбассе, который длится с 2014 года, погибли 2378 украинских военнослужащих, из них четыре женщины. Кроме того, за этот период погибли 138 детей, которые были либо убиты, либо подорвались на минах.

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    Президент Петр Порошенко в феврале заявил, что ждет в кратчайшие сроки, до 1 апреля, предложений от главы Минобороны о смене формата спецоперации в Донбассе и кандидатуру командующего объединенными силами в соответствии с подписанным им законом о реинтеграции Донбасса.
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