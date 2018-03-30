Перемирие в Донбассе. Военные заявили о полусотне обстрелов и раненых

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина.
Как утверждают силовики, ополченцы "осуществили 57 обстрелов позиций наших защитников". "В результате вражеского огня два украинских защитника получили ранения. Еще один наш воин — получил боевое травмирование", — говорится в сообщении пресс-центра военной операции силовиков в Facebook.
По сообщениям украинских силовиков, на донецком направлении огонь велся из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП. На луганском направлении — из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Напомним, с 30 марта в Донбассе вступило в силу пасхальное перемирие.