Перемирие в Донбассе. Военные заявили о полусотне обстрелов и раненых

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина.

Военные заявили, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 57 раз открывали огонь по их позициям, в результате трое украинских военных ранены.

Как утверждают силовики, ополченцы "осуществили 57 обстрелов позиций наших защитников". "В результате вражеского огня два украинских защитника получили ранения. Еще один наш воин — получил боевое травмирование", — говорится в сообщении пресс-центра военной операции силовиков в Facebook.

По сообщениям украинских силовиков, на донецком направлении огонь велся из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП. На луганском направлении — из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Напомним, с 30 марта в Донбассе вступило в силу пасхальное перемирие.