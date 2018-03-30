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    Перемирие в Донбассе. Военные заявили о полусотне обстрелов и раненых

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    Донбасс: "пасхальное" перемирие (379)

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    По данным штаба, "в результате вражеского огня два украинских защитника получили ранения, еще один наш воин - получил боевое травмирование".
    Украинский военный
    Facebook Министерства обороны Украины

    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. 

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    Военные заявили, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 57 раз открывали огонь по их позициям, в результате трое украинских военных ранены.

    Как утверждают силовики, ополченцы "осуществили 57 обстрелов позиций наших защитников". "В результате вражеского огня два украинских защитника получили ранения. Еще один наш воин — получил боевое травмирование", — говорится в сообщении пресс-центра военной операции силовиков в Facebook.

    По сообщениям украинских силовиков, на донецком направлении огонь велся из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП. На луганском направлении — из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

    Напомним, с 30 марта в Донбассе вступило в силу пасхальное перемирие.

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