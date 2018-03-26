Разрыв отношений с РФ по атомке. Быть ли второму Чернобылю?

Глеб Суровягин, РИА Новости Украина

Кабинет министров Украины разорвал программу экономического сотрудничества с Россией на 2011-2020 годы.Решение было принято на заседании кабмина. Кабмин, в частности, остановил действие этого документа, а также поручил Министерству иностранных дел Украины в установленном порядке проинформировать правительство России.

Программа экономического сотрудничества между Украиной и Россией была подписана сторонами в июне 2011 года в Москве и рассчитана на период до 2020 года. В тексте отмечалось, что Россия и Украина являются стратегическими партнерами, и "взаимные экономические интересы обоих государств обусловлены высоким уровнем исторически сложившихся производственных, кооперационных и технологических связей во всех отраслях экономики". В программе рассматривались цели и средства развития российско-украинского экономического сотрудничества, его основные направления и приоритетные отрасли, а также ожидаемые результаты.

По мнению директора центра прикладных политических исследований "Пента" Владимира Фесенко, на отношения Украины с Российской Федерацией кардинально повлияла агрессия России против Украины – захват Крыма и агрессия на Донбассе.

"Резко ухудшились отношения именно тогда. Отношения начали ухудшаться еще при Януковиче. Хотя, возможно не все об этом знают, но товарооборот между Украиной и Россией начал сокращаться еще при Януковиче. В условиях российской агрессии и это стало решающим фактором, товарооборот упал практически в две трети. Это происходило не только по вине Украины. Украина была вынуждена реагировать, поскольку мы оказались под прессингом российских экономических санкций. Санкции же были не только со стороны Украины. Россия начала нас прессинговать бойкотом по ряду товарных групп и запретом на транзит через свою территорию. Украина стала объектом российской агрессии не только в военном плане, но и в экономическом. Нельзя говорить о том, что это только Украина разрывает отношения с Россией. Это не соответствует действительности – сокращение экономических отношений происходило с двух сторон. Полного разрыва нет и, думаю, что не будет, и не стоит заниматься нагнетанием страстей. Главная причина – в российской агрессии против Украины", — сказал Фесенко.

По его словам, невозможно разделить политическую и экономическую составляющую — политический фактор является решающим.

Забыли о безопасности?

Когда министр иностранных дел Павел Климкин только анонсировал разрыв соглашения, он заметил, что сотрудничество с РФ возможно только в социальных сферах, критически важных для защиты интересов наших граждан, в частности, пенсионного обеспечения либо взаимного признания дипломов.

Можно сколь угодно долго говорить, что соглашение все равно не работало, но из поля зрения власти совершенно выпал такой критически важный аспект, как безопасность. Речь идет о ядерной энергетике. В программе, от которой отказалась Украина, предполагалась реализация проектов инжиниринга, строительства, эксплуатации и обслуживания АЭС; обеспечение технологической и производственной интеграции в области атомного и энергетического машиностроения; развитие производств ядерно-топливного цикла, интеграция урана и циркония украинского производства в ядерное топливо для реакторов ВВЭР-1000, создание совместных предприятий в сфере атомно-промышленного комплекса; сотрудничество по вопросам проблем хранения и переработки отработанного ядерного топлива, в т.ч. реализация долгосрочного контракта на обращение с отработавшими тепловыделяющими сборками украинских АЭС. И главное — обеспечение безопасной эксплуатации действующих АЭС с реакторами ВВЭР-1000 и ВВЭР-440.

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В атомке не должно быть политики

"Разорвать взаимоотношения между Украиной и Россией в атомной энергетике нереально. У нас проект энергоблоков российского института, бывшего союзного института им. Курчатова, и мы обязаны согласовывать с ними любые изменения, потому что без консультаций с инженерами, вмешательство в работу чревато рисками. По нормам и правилам мы сами не имеем права никак самостоятельно вмешиваться в конструкцию реакторов. Есть очень много вопросов связанных с внутренней конструкцией самого реактора и ряд прочих моментов – мы частично, подчеркиваю частично, может согласовать в Чехии. Но альтернативы взаимосвязям с Россией нет", — считает руководитель профсоюза ветеранов атомной энергетики и промышленности Украины Максим Кремень.

Кроме того, не стоит забывать, что у нас еще такой огромный вопрос как топливо, которое еще в течение нескольких лет будет поступать в Украину по текущим договорам, которые действующие и в силе, пояснил Кремень.

"Если бы это был украинский проект – один вопрос, но как мы теперь можем самостоятельно модернизировать энергоблоки, отслужившие срок эксплуатации. Не знаю, как регулятор (ГИЯРУ) будет на это смотреть. Общий вывод – разрывать отношения с Россией в атомной энергетике — это безумие. Чем это чревато? Мы сами можем не правильно посчитать установку загрузки ядерного топлива, нам не с кем согласовывать эти просчеты, кроме как с конструктором реактора. Консервативный подход в ядерной энергетике гласит так, что не спеши менять ничего, пока ты это не проверил", — пояснил эксперт.

Если говорить об альтернативах в лице американской компании, то это, по мнению энергетика, совершенно "газовая" система.

"Мы покупаем в Европе российский газ, потому что в Европе газ все равно поставляется из России. Вот точно так, же мы теперь рискуем делать в атомной энергетике – покупать те же российские технологии, только в три раза дороже. Каждую станцию мы подгоняем под мировые нормы и стандарты, поэтому нас проверяют, в том числе и Московский центр. И нам показывают, в чем мы устарели, в конструкциях, в задачах. И это общая задача, у нас одна команда людей, команда энергетиков. Мы разве хотим второй Чернобыль? Поэтом, в атомной энергетике политики нет", — подчеркнул Кремень.

Начальник учебно-тренировочного центра Хмельницкой АЭС Владимир Юсупов подчеркивает, что атомщиков есть лозунг – все атомщики мира находятся в одной лодке, если где-то начинается течь, то тонут все.

"Технически атомная энергетика не имеет границ, если что-то случается в какой-либо стране, мы одинаково болеем за это, как будто это с нами происходит. В атомной сфере политику стоит отбросить в сторону и заниматься делом: на весах – безопасность народа и страны. Чем более тесное сотрудничество и обмен опытом, тем лучше и безопаснее для всех", — сказал Юсупов.

Украина — законный трофей США

В части ядерной отрасли, мы видим, что у украинской власти совершенно нет интереса заводить в страну новых игроков, альтернативных Вестингхаузу, и топливу этой компании, поясняет политолог, политтехнолог и концептолог Алексей Якубин.

"Правительство пытается на этом делать акцент на приобретении американских ТВС (тепло-выделяющих сборок). Никакие другие компании на наш рынок не приглашаются, а расширение сотрудничества с американской стороной продиктовано общим вектором украинской власти по усилению лояльности к Вашингтону. Об этом говорит не только атомная энергетика, как известно, уже были сделаны заявления о том, что Украина будет приобретать тепловозы у американской Дженерал электрик, Украина покупает уголь в Пенсильвании. То есть мы видим, что Киев пытается заручиться поддержкой Трампа через экономический фактор. Атомная сфера оказалась одной из тех сфер, в которой у Вашингтона есть свой экономический интерес, продавать именно свое топливо. И это входит в интересы Трампа, который напрямую заявил украинскому президенту, что он должен помнить об американских компаниях", — сказал Якубин.

По мнению руководителя центра "Третий сектор", политолога Андрея Золотарева, это очень опасные популистские решения, которые угрожают Украине в техногенном плане.

"Люди, которые принимают такие решения, забывают о том, что в нашей стране уже была Чернобыльская катастрофа и атомная энергетика – это не политические шутки. Все эксперименты, которые сейчас проходят со смешанным топливом, наши устаревшие энергоблоки и не урегулированность целого ряда вопросов говорит о том, что такие решения принимаются людьми с низкой компетенцией", — сказал Золотарев.

Украина не производит своего топлива и зависима от производителя, в Украине уже, увы, утрачена школа подготовки квалифицированных кадров, считает Золотарев.

"И эта проблема стоит наиболее остро с учетом тех рискованных экспериментов со смешанном топливом, которые проводит на своих энергоблоках Украина. Все эти вещи рано или поздно смогут подвести нас к опасной ситуации. Судя по тому, с каким усердием Порошенко помогает экономическому монополисту Трампу продвигать на украинский рынок товары начиная от угля, ядерного топлива и закачивая тепловозами, по явно завышенным ценам, появление какого-либо третьего игрока маловероятно. За всеми политическими аспектами этих движений маячат экономические конъюнктурные интересы. А для наших западных партнеров, я имею ввиду американцев, Украина давно является законным трофеем. Отсюда такое внимание к атомной энергетике, на которую у американцев большие планы", — подытожил Золотарев.