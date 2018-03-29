В ДНР издан приказ о прекращении огня в Донбассе с 30 марта

ДОНЕЦК, 29 мар — РИА Новости. Приказ о полном прекращении огня с 30 марта доведен до всех подразделений самопровозглашенной Донецкой народной республики. Об этом сообщили в четверг журналистам в оперативном командовании ДНР, передает РИА Новости.

Контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе согласовала "пасхальное" перемирие с 30 марта.

"В целях качественного выполнения решения контактной группы в Минске о прекращении огня с 00.00 30 марта 2018 года во всех подразделениях Народной милиции ДНР доведен приказ начальника управления "О соблюдении режима прекращения огня" в период "пасхального перемирия", — отметили в оперативном командовании.

Ранее лидеры стран "нормандского формата" подтвердили приверженность осуществлению минских договоренностей, говорится в заявлении президента Украины Петра Порошенко, президента России Владимира Путина, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона. Они также договорились рассмотреть возможные пути ускорения осуществления договоренностей в предстоящие месяцы.