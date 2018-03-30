"Пасхальное перемирие" начало действовать в Донбассе

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Договоренности о прекращении огня в Донбассе в преддверии Пасхи вступили в силу в 00.01 пятницы, 30 марта.

Стороны вновь заявили о твердой приверженности полному выполнению минских соглашений и "пасхальному перемирию", которое было достигнуто контактной группой по урегулированию конфликта на востоке Украины.

Лидеры стран "нормандского формата" приветствуют соглашение о возобновлении режима прекращения огня по случаю праздника Пасхи и подчеркнули важность его строгого соблюдения и обеспечения эффективного мониторинга и проверки со стороны Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

Последнее, так называемое весеннее, перемирие в Донбассе было объявлено 5 марта, однако оно неоднократно нарушалось. Наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали более 10 тысяч нарушений режима прекращения огня у линии соприкосновения в Донбассе с начала года.

"Мы не только фиксируем наличие вооружения, размещенного вне линий отвода, но также фиксируем, что это вооружение применяется. Если брать временной период с 1 января по 23 марта, СММ ОБСЕ зафиксировала более 10,1 тысячи нарушений режима прекращения огня, включая 1,1 тысячи случаев применения этого вооружения в районах вдоль линии соприкосновения в Луганской области", — заявил первый замглавы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

Контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе 26 марта подтвердила введение очередного "пасхального" перемирия с 30 марта.

Киев подтвердил договоренность о "пасхальном" перемирии в Донбассе с 30 марта и рассчитывает, что лидеры стран "нормандского формата" (Украина, Франция, Германия и Россияа) его публично поддержат.

"По инициативе украинской стороны ТКГ (трехсторонняя контактная группа) договорилась о пасхальном перемирии в Донбассе с 30 марта. Это не впервые, когда стороны соглашаются прекратить огонь, на протяжении войны перемирие объявлялось 12 раз… К сожалению, ни одного раза не соблюдалось. Но на время перемирия интенсивность обстрелов значительно уменьшалась, значит, было в разы меньше погибших и раненых", — написала первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

Позже официальный представитель Минобороны Украины Дмитрий Гуцуляк заявил, что украинские силовики готовы выполнять договоренности о "пасхальном" перемирии в Донбассе.

"Подразделения украинской армии, как и всегда, строго будут соблюдать минские договоренности в районе проведения операции на территории Донецкой и Луганской областей, гарантируя выполнение всех мер по поддержке устойчивого прекращения огня", — пообещал Гуцуляк.

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Ополчение самопровозглашенной ДНР также заявило о готовности соблюдать очередной режим прекращения огня в Донбассе.