Россия поддержала "пасхальное перемирие" в Донбассе

КИЕВ, 22 мар – РИА Новости Украина. Россия поддерживает инициативу самопровозглашенных ДНР и ЛНР о дополнительном подтверждении прекращения огня на пасхальные праздники, заявил в четверг постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Ранее глава ДНР Александр Захарченко предложил объявить в Донбассе "пасхальное перемирие" с 1 апреля и поручил постоянному уполномоченному представителю ДНР в Минске Денису Пушилину "на следующей неделе в режиме видеоконференции определить основные параметры этого перемирия". Сейчас в Донбассе действует объявленное с 5 марта "весеннее" перемирие.

"Поддерживаем инициативу Донецка и Луганска о дополнительном переподтверждении прекращения огня на пасхальные праздники, которое должно, наконец, привести к полной и устойчивой "тишине" на линии соприкосновения", — заявил Лукашевич на заседании постоянного совета организации.

Он вновь призвал все государства ОБСЕ, имеющие весомое влияние на Киев, приложить усилия для предотвращения военной эскалации в Донбассе.

По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 300 человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.