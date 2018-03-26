В Донбассе вводится "пасхальное" перемирие

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина.

Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе подтвердила, что с 30 марта вводится "пасхальное" перемирие. Об этом заявил в понедельник полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики на переговорах в Минске Денис Пушилин.

Ранее глава ДНР Александр Захарченко предложил объявить в Донбассе "пасхальное" перемирие с 1 апреля.

"Оказанная контактной группой поддержка инициативы Донецкой народной республики ввести "пасхальное перемирие" и подтвержденные сторонами приверженности режиму прекращения огня, начиная с 30 марта 2018 года 00 часов 01 минут, дают надежду на стабилизацию ситуации в Донбассе в преддверии великого для всех христиан праздника", — говорится в заявлении Пушилина.

Ранее военные заявили о 19 обстрелах своих позиций в зоне военной операции в Донбассе в воскресенье и одном погибшем силовике.