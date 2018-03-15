В ЛНР поддержали "пасхальное перемирие" в Донбассе

ЛУГАНСК, 15 мар — РИА Новости Украина. Власти самопровозглашенной Луганской народной республики поддерживают инициативу об объявлении "пасхального перемирия" в Донбассе, говорится в заявлении председателя Народного Совета ЛНР Дениса Мирошниченко.

Ранее глава ДНР Александр Захарченко предложил объявить в Донбассе "пасхальное перемирие" с 1 апреля. Полпреды самопровозглашенных республик в контактной группе Денис Пушилин и Владислав Дейнего заявили, что ДНР и ЛНР направили миссии ОБСЕ предложение о проведении внеочередной видеоконференции по вопросу введения режима прекращения огня к пасхальным праздникам. Сейчас в Донбассе действует объявленное с 5 марта "весеннее" перемирие.

"В преддверии Светлого Христова Воскресения, великого праздника всех христиан, исполняющий обязанности главы Луганской народной республики Леонид Пасечник и глава Донецкой народной республики Александр Захарченко предложили с 1 апреля текущего года объявить "пасхальное перемирие", — говорится в заявлении Мирошниченко на официальном сайте Народного совета ЛНР.

Он назвал самым удачным "весеннее перемирие", начавшееся 5 марта, однако заявил, что полного прекращения огня со стороны украинских силовиков добиться так и не удалось.

"Мы выражаем надежду, что с 1 апреля перемирие станет действительно абсолютным. Мы призываем стороны переговорного процесса поддержать данное предложение и надеемся, что перемирие в преддверии великого праздника Пасхи станет еще одним шагом на пути к миру в Донбассе", — отмечается в заявлении.

За время конфликта в Донбассе, который длится с 2014 года, погибли 2378 украинских военнослужащих, из них четыре женщины. Кроме того, за этот период погибли 138 детей, которые были либо убиты, либо подорвались на минах.

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