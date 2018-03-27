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    Минобороны: силовики готовы соблюдать "пасхальное" перемирие

    (обновлено: )4301
    В Министерстве обороны отметили, что подразделения ВСУ будут соблюдать минские договоренности в районе проведения операции на территории Донецкой и Луганской областей, гарантируя выполнение всех мер по поддержке устойчивого прекращения огня.
    Пулеметная лента. Позиции ВСУ в зоне АТО
    REUTERS/Gleb Garanich

    КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Силовики готовы выполнять договоренности о "пасхальном" перемирии в Донбассе, заявил во вторник на брифинге официальный представитель Минобороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

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    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Контактная группа по Донбассу согласовала в преддверии Пасхи перемирие, которое вступит в силу с 30 марта.

    "Подразделения украинской армии, как и всегда, строго будут соблюдать минские договоренности в районе проведения операции на территории Донецкой и Луганской областей, гарантируя выполнение всех мер по поддержке устойчивого прекращения огня", — заявил Гуцуляк.

    За время конфликта в Донбассе, который длится с 2014 года, погибли 2378 украинских военнослужащих, из них четыре женщины. Кроме того, за этот период погибли 138 детей, которые были либо убиты, либо подорвались на минах.

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    Президент Петр Порошенко в феврале заявил, что ждет в кратчайшие сроки, до 1 апреля, предложений от главы Минобороны о смене формата спецоперации в Донбассе и кандидатуру командующего объединенными силами в соответствии с подписанным им законом о реинтеграции Донбасса.
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