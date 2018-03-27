Минобороны: силовики готовы соблюдать "пасхальное" перемирие

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Силовики готовы выполнять договоренности о "пасхальном" перемирии в Донбассе, заявил во вторник на брифинге официальный представитель Минобороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

Контактная группа по Донбассу согласовала в преддверии Пасхи перемирие, которое вступит в силу с 30 марта.

"Подразделения украинской армии, как и всегда, строго будут соблюдать минские договоренности в районе проведения операции на территории Донецкой и Луганской областей, гарантируя выполнение всех мер по поддержке устойчивого прекращения огня", — заявил Гуцуляк.

За время конфликта в Донбассе, который длится с 2014 года, погибли 2378 украинских военнослужащих, из них четыре женщины. Кроме того, за этот период погибли 138 детей, которые были либо убиты, либо подорвались на минах.

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