Власти Германии назвали цель "пасхального перемирия" в Донбассе

Украинское фото Донбасс: украинского омбудсмена тут не ждут... И спасаются от обстрелов Строгое соблюдение "пасхального перемирия" может стать основой для дальнейших усилий по реализации минского соглашения в Донбассе, заявили РИА Новости в пресс-службе кабмина ФРГ.

"Строгое соблюдение "пасхального перемирия", по мнению федерального правительства, является хорошей основой для успеха последующих усилий стран "нормандской четверки" по реализации минских соглашений", — говорится в официальном ответе на вопрос РИА Новости, какие именно шаги рассматривают в Берлине для возможного ускорения реализации Минска-2.

Ранее лидеры стран "нормандского формата" подтвердили приверженность осуществлению минских договоренностей, говорится в заявлении президента Украины Петра Порошенко, президента России Владимира Путина, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона. Они также договорились рассмотреть возможные пути ускорения осуществления договоренностей в предстоящие месяцы.