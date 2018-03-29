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    Власти Германии назвали цель "пасхального перемирия" в Донбассе

    Тема:

    Донбасс: новое перемирие (374)

    (обновлено: )29
    В пресс-службе кабинета министров Германии ответили на вопрос, какие именно шаги рассматривают в Берлине для возможного ускорения реализации Минска-2.
    Военный. Архивное фотое
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    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Строгое соблюдение "пасхального перемирия" может стать основой для дальнейших усилий по реализации минского соглашения в Донбассе, заявили РИА Новости в пресс-службе кабмина ФРГ.

    "Строгое соблюдение "пасхального перемирия", по мнению федерального правительства, является хорошей основой для успеха последующих усилий стран "нормандской четверки" по реализации минских соглашений", — говорится в официальном ответе на вопрос РИА Новости, какие именно шаги рассматривают в Берлине для возможного ускорения реализации Минска-2.

    Ранее лидеры стран "нормандского формата" подтвердили приверженность осуществлению минских договоренностей, говорится в заявлении президента Украины Петра Порошенко, президента России Владимира Путина, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона. Они также договорились рассмотреть возможные пути ускорения осуществления договоренностей в предстоящие месяцы.

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