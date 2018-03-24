Новое перемирие в Донбассе отметили новыми обстрелами

Сергей Иванов – Донбасс, для РИА Новости Украина

Режим прекращения огня в Донбассе соблюдается не в полной мере, в населенных пунктах вблизи линии разграничения сообщают о новых обстрелах. По данным властей самопровозглашенной Донецкой народной республики, накануне украинские силовики выпустили по прифронтовым территориям несколько десятков мин и артиллерийских снарядов из запрещенных минскими договоренностями тяжелых орудий. Информация о жертвах среди мирного населения пока не поступает, однако есть сведения о новых повреждениях жилых домов и коммуникаций на юге региона, а также на окраинах Горловки и Докучаевска.

"22 марта, несмотря на заявления украинской стороны о том, что обе стороны конфликта придерживаются перемирия, ВСУ в очередной раз обстреляли село Саханка из миномётов и зенитных установок. В этот раз ВСУ открыли огонь утром, в районе 9 утра, когда дети направлялись в школу. Повреждения в результате обстрела получили два дома…" – отметили представители непризнанной ДНР.

Кроме того, в Донецке заявили, что 22 марта под обстрел ВСУ попали трактористы одного из коммунальных предприятий Горловки, которые выполняли полевые работы в окрестностях поселка Зайцево. По предварительной информации местных властей, по населенному пункту было выпущено не менее 10 мин калибра 120 миллиметров. К счастью, в результате обстрела никто не пострадал, коммунальщикам вовремя удалось укрыться в вырытой ранее траншее. Также в результате ведения огня в Зайцево были повреждены лини электропередач, из-за чего мирные жители снова остались без света.

Информацию о периодических перестрелках в прифронтовых районах подтверждают и местные жители. По словам людей, относительно мирно и спокойно только в тыловых районах Донбасса, но на окраинах боевые действия по-прежнему не стихают, а с наступлением темноты их интенсивность только возрастает.

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"Да, стреляют у нас за городом. Слышно было и позавчера и вчера вечером. Все как обычно – идут бои в районе Зайцево, там почти постоянно стреляют и никакое перемирие там не работает. В самой Горловке сейчас спокойно, по городу прилетов нет, здесь все более-менее мирно. Но, опять же, в любой момент может быть обстрел по густонаселенным кварталам. Вот этого опасаемся и боимся. Здесь от центра города до линии фронта считанные километры, для артиллерии это ерунда", – рассказывает местный житель, Владимир.

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Напомним, что с 5 марта в Донбассе формально действует новое, так называемое "абсолютное" или "весеннее" перемирие, которое было согласованно участниками переговорного процесса в Минске 2 марта. После подписания документа интенсивность боевых действий была несколько снижена, однако, полного прекращения огня в регионе добиться не удалось. Стороны вооруженного конфликта продолжают обвинять друг друга в обстрелах своих позиций и мирных территорий. За это время в Киеве и ЛДНР неоднократно сообщали о новых жертвах среди военнослужащих, а в прифронтовых городах и поселках Донбасса фиксируются новые разрушения жилого фонда.

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Несколько дней назад в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках предложили в преддверии праздника Воскресения Христова объявить Пасхальное перемирие, которое начнет действовать с 1 апреля. В этой связи полномочные представители ЛДНР на Минских переговорах уже обратились к специальной мониторинговой миссии ОБСЕ с просьбой оказать содействие в проведении данной видеоконференции с участием украинской стороны.