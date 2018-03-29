Донбасс: украинского омбудсмена тут не ждут... И спасаются от обстрелов

Сергей Иванов — Донбасс, РИА Новости Украина

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики ответили отказом на желание омбудсмена Украины посетить неподконтрольную Киеву территорию Донбасса. Новоизбранный уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова не может посетить Донецкую народную республику в качестве омбудсмена, заявила накануне омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

В то же время в Донецке выразили готовность наладить сотрудничество между офисами омбудсменов ДНР и Украины. По мнению представителей самопровозглашенной республики сейчас остается немало нерешенных острых вопросов — поиск без вести пропавших, избиение и пытки в украинских тюрьмах сторонников ДНР, нарушение в Украине прав временно перемещенных лиц, беженцев. При этом официальных предложений от представителей Киева в офисе донецкого омбудсмена не получали.

"Я считаю, что на нашей территории порядок с правами человека полностью поддерживается. И в качестве омбудсмена она сюда приехать не может. Но в виде сотрудничества между офисом омбудсмена ДНР и офисом омбудсмена Украины мы готовы сотрудничать. У нас есть очень много открытых вопросов. На заседаниях трехсторонней контактной группы в Минске обсуждался вопрос по поводу посещения омбудсмена Украины территории ДНР. Если омбудсмен Украины хочет посетить наши территории, то я в свою очередь должна иметь возможность посетить территории Донецкой области, подконтрольные Киеву. Данный процесс должен быть зеркальным", — пояснила Морозова.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Омбудсмен самопровозглашенной ДНР Дарья Морозова (на переднем плане)

Тем временем в Донбассе не прекращаются обстрелы прифронтовых населенных пунктов, в результате которых есть новые жертвы среди военнослужащих и мирного населения.

Так, несколько дней назад в ходе боевых действий на окраине Горловки погибла женщина. По предварительным данным крупнокалиберный боеприпас попал прямо в частный дом, от полученных травм мирная жительница скончалась на месте. Также под огнем из тяжелых минометов снова оказался многострадальный горловский поселок Зайцево, сообщается, что ранения не совместимые с жизнью получил один военнослужащий ДНР.

По сведениям местной администрации обстрелом была повреждена линия электропередач, из-за чего местные жители опять остались без электроэнергии. Коммунальные службы не успевают чинить обстреливаемые коммуникации в Зайцево, так как поселок попадает под огонь практически ежедневно.

Кроме того, несмотря на имеющиеся договоренности о прекращении огня не удается стабилизировать ситуацию в самых "горячих" точках Донбасса. По-прежнему перестрелки не стихают на западной и северной окраине Донецка, в районе Докучаевска, между Авдеевкой и Ясиноватой и на южном участке фронта в направлении Мариуполя.

В представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в СЦКК в очередной раз заявили, что действия украинской стороны указывают на то, что высшее руководство страны не стремится разрешить конфликт политико-дипломатическими методами и всячески препятствует стабилизации ситуации, прилагая все усилия для продолжения военных действий в Донбассе.

"Заявление новоиспеченного командующего, так называемой операции объединенных сил очередное тому подтверждение. <…> Наев (командующий ООС Украины, — Авт.) сообщил, что ему поставлен конкретный срок, к которому он должен завершить подготовку к военной операции, а после утверждения президентом — начать ее, при этом отмечая краткосрочность этой задачи.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Автомобиль "Газель", разрушенный в результате обстрела, в городе Докучаевск Донецкой области

В этой связи, в очередной раз предлагаем украинской стороне оставить бессмысленные поиски внешних врагов и союзников, перейти к конкретным шагам мирного урегулирования и возобновить полноценную деятельность Совместного центра контроля и координации прекращения огня на линии соприкосновения между противоборствующими сторонами!

Уверены, этот шаг, как минимум, позволит прозрачно фиксировать и оперативно реагировать на любые случаи нарушений режима прекращения огня, а также послужит прочной основой на пути к миру в Донбассе. Призываем СММ ОБСЕ и страны-гаранты обратить внимание на существующие проблемы в урегулировании конфликта и оказать содействие в восстановлении полноценной работы Совместного центра", — подчеркнули в Донецке.

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Напомним, что Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе договорилась о полном прекращении огня на линии разграничения в зоне боевых действий на период пасхальных праздников, начиная с 30 марта. В настоящее время в регионе формально действует так называемое "весеннее" перемирие, однако абсолютной тишины достичь так и не удалось. Противоборствующие стороны периодически заявляют о нарушениях перемирия и применении запрещенных видов оружия.

К слову, по информации официальных представителей ДНР с начала 2018 года в регионе ранения различной степени тяжести в результате вооруженного конфликта получили 44 человека, из которых 34 военнослужащих, погибли 28 человек: 26 военных и 2 мирных жителя. Всего же с начала военных действий только на территории подконтрольной ополченцам погибли 4594 человека, среди которых 605 женщин и 3989 мужчин, в том числе 76 детей в возрасте до 18 лет.