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    Общество

    Миссия ОБСЕ отчиталась о ситуации в Донбассе

    Тема:

    Донбасс: "пасхальное" перемирие (377)

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    Первый замглавы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг проинформировал, что количество нарушений прекращения огня в Донбассе за последнее время снизилось.
    Авдеевка, Донбасс
    Aleksey FILIPPOV / AFP

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ отмечает снижение количества нарушений режима прекращения огня в Донбассе, после того как стороны конфликта заявили о приверженности к выполнению достигнутых договоренностей, сообщил журналистам первый замглавы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

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    "Количество нарушений прекращения огня за последнее время снизилось. Особенно эта тенденция наблюдалась после подтверждения сторонами приверженности к прекращению огня. Но после этого подтверждения в последнюю неделю мы зафиксировали повышающуюся тенденцию. Мы всегда приветствуем намерения сторон снова подтвердить приверженность к прекращению огня, которое начинается в 00.01 30 марта", — сказал Хуг.

    Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики в четверг заявила об обострении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. Ранее об обострении ситуации на линии разграничения также заявили в оперативном командовании самопровозглашенной ДНР. При этом в пятницу вступает в силу новое перемирие в Донбассе.

    За время конфликта в Донбассе, который длится с 2014 года, погибли 2378 украинских военнослужащих, из них четыре женщины. Кроме того, за этот период погибли 138 детей, которые были либо убиты, либо подорвались на минах.

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    Президент Петр Порошенко в феврале заявил, что ждет в кратчайшие сроки, до 1 апреля, предложений от главы Минобороны о смене формата спецоперации в Донбассе и кандидатуру командующего объединенными силами в соответствии с подписанным им законом о реинтеграции Донбасса.
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