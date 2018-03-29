Миссия ОБСЕ отчиталась о ситуации в Донбассе

Aleksey FILIPPOV / AFP

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ отмечает снижение количества нарушений режима прекращения огня в Донбассе, после того как стороны конфликта заявили о приверженности к выполнению достигнутых договоренностей, сообщил журналистам первый замглавы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

"Количество нарушений прекращения огня за последнее время снизилось. Особенно эта тенденция наблюдалась после подтверждения сторонами приверженности к прекращению огня. Но после этого подтверждения в последнюю неделю мы зафиксировали повышающуюся тенденцию. Мы всегда приветствуем намерения сторон снова подтвердить приверженность к прекращению огня, которое начинается в 00.01 30 марта", — сказал Хуг.

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики в четверг заявила об обострении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. Ранее об обострении ситуации на линии разграничения также заявили в оперативном командовании самопровозглашенной ДНР. При этом в пятницу вступает в силу новое перемирие в Донбассе.

За время конфликта в Донбассе, который длится с 2014 года, погибли 2378 украинских военнослужащих, из них четыре женщины. Кроме того, за этот период погибли 138 детей, которые были либо убиты, либо подорвались на минах.

Читайте также: Донбасс: перемирие есть — перемирия нет, разницы никакой