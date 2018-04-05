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    Порошенко уточнил, когда США передадут Украине патрульные катера Island

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    По словам президента согласно предварительным условиям предусмотрена бесплатная передача двух катеров, а подготовка, дооборудование и транспортировка будут осуществляться за средства украинского бюджета.
    Петр Порошенко во время вручения сертификатов водного и автомобильного транспорта Национальной полиции
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. В начале мая в Украину прибудет группа специалистов береговой охраны США для детализации и, как ожидается, подписания контракта о передаче двух патрульных катеров типа Island. Об этом заявил президент Петр Порошенко на церемонии вручения сертификатов водного и автомобильного транспорта Национальной полиции Украины, сообщает пресс-служба главы государства.

    Накануне в ВМС Украины также подтвердили, что рассчитывают на получение от США двух патрульных катеров типа Island сразу после подготовки и подписания контрактов.

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    "Учитывая ряд некорректных публикаций в СМИ и социальных сетях, я хотел бы воспользоваться случаем и проинформировать общественность о ситуации с американскими патрульными катерами типа Island. "Зрадофилы" напустили столько тумана, хотя тут, по-моему, все предельно ясно. Министерство обороны проходит внутригосударственные процедуры, завершение и согласование проекта контракта, который мы получили от американской стороны. Предварительно запланировано, что в начале мая в Украину прибудет группа специалистов береговой охраны США для окончательной детализации и, я надеюсь, подписания указанного контракта", — сказал Порошенко.

    Он добавил, что согласно предварительным условиям предусмотрена бесплатная передача указанных катеров, а подготовка, дооборудование и транспортировка будут осуществляться за средства украинского бюджета.

    "Там сумма будет предварительно более 10 миллионов долларов. Но одновременно хочу проинформировать, что с самого начала было принято решение о целесообразности заключения указанного контракта", — подчеркнул президент. 

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    Порошенко также сообщил, что несколько недель назад была отобрана группа из 36 военных моряков, которые успешно сдают экзамены и в ближайшее время поедут на обучение в Балтимор (США).

    Напомним, ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что решение США о предоставлении Киеву оружия запустит "цепную реакцию" и другие страны последуют примеру США.

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