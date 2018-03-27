В Харькове автомобиль патрульных протаранил торговый павильон

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Во вторник, 27 марта, в Харькове около 4:40 по улице Амурской на территории ТРЦ "Барабашово" произошло ДТП с участием автомобиля патрульной полиции, сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.

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По данным полицейских, водитель служебного автомобиля Toyota Prius не справился с управлением и совершил наезд на торговый павильон.

"В результате ДТП пострадавших нет, служебный автомобиль получил механические повреждения. На водителя составлен админпротокол по ст. 124 КУоАП. В дальнейшем материалы по ДТП будут направлены в суд", — говорится в сообщении.

mykharkov.info Полицейское авто "влетело" в торговый павильон в Харькове

Ранее сообщалось, что патрульный автомобиль "слетел" с Горбатого моста в Малиновском районе Одессы. Двоим сотрудникам полиции оказывалась медицинская помощь.