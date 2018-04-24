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    Общество

    Полиция начинает набирать патрульных для Крыма

    (обновлено: )15404
    Национальная полиция Украины намерена в среду объявить о начале отбора в патрульную полицию Автономной Республики Крым и города Севастополь. Данных о вакансиях и их количестве нет.
    Полиция Украины. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Национальная полиция Украины сообщает, что в среду, 25 апреля, будет объявлено о начале отбора в патрульную полицию Автономной Республики Крым и города Севастополь.

    Данных о вакансиях и их количестве в настоящее время нет.

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    "Презентация состоится при участии председателя Национальной полиции Украины Сергея Князева, руководства ГУНП в АР Крым и г. Севастополе, а также Департамента патрульной полиции", — говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины задержала на админгранице с Крымом доверенное лицо президента РФ Владимира Путина на полуострове на последних президентских выборах.

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