Полиция начинает набирать патрульных для Крыма

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Национальная полиция Украины сообщает, что в среду, 25 апреля, будет объявлено о начале отбора в патрульную полицию Автономной Республики Крым и города Севастополь.

Данных о вакансиях и их количестве в настоящее время нет.

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"Презентация состоится при участии председателя Национальной полиции Украины Сергея Князева, руководства ГУНП в АР Крым и г. Севастополе, а также Департамента патрульной полиции", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины задержала на админгранице с Крымом доверенное лицо президента РФ Владимира Путина на полуострове на последних президентских выборах.