Строительство автомобильных подходов к мосту в Крым

Рабочие продолжают строительство автомобильных подходов к мосту через Керченский пролив и автомобильной дороги федерального значения "Таврида" в Крыму. Подробнее — в фоторепортаже РИА Новости.
Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту изначально было запланировано на декабрь 2018 года. Однако строители заявили, что идут с опережением и планируют открыть движение по автомобильной части моста уже в мае.