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    Строительство автомобильных подходов к мосту в Крым

    (обновлено: )15930
    Строительство автомобильных подходов к мосту через Керченский пролив
    Строительство автомобильных подходов к мосту через Керченский пролив
    Строительство автомобильных подходов к мосту через Керченский пролив
    Строительство автомобильных подходов к мосту через Керченский пролив
    Строительство автомобильных подходов к мосту через Керченский пролив
    Строительство автомобильных подходов к мосту через Керченский пролив
    Строительство автомобильных подходов к мосту через Керченский пролив
    Строительство автомобильных подходов к мосту через Керченский пролив
    Строительство автомобильных подходов к мосту через Керченский пролив
    Строительство автомобильных подходов к мосту через Керченский пролив
    Строительство автомобильных подходов к мосту через Керченский пролив
    Строительство автомобильных подходов к мосту через Керченский пролив
    Рабочие на строительстве автомобильных подходов к мосту через Керченский пролив и
    автомобильной дороги федерального значения «Таврида» в Крыму.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Строительство автомобильных подходов к мосту через Керченский пролив
    Рабочие на строительстве автомобильных подходов к мосту через Керченский пролив и
    автомобильной дороги федерального значения «Таврида» в Крыму.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Строительство автомобильных подходов к мосту через Керченский пролив
    Рабочие на строительстве автомобильных подходов к мосту через Керченский пролив и
    автомобильной дороги федерального значения «Таврида» в Крыму.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Строительство автомобильных подходов к мосту через Керченский пролив
    Рабочие на строительстве автомобильных подходов к мосту через Керченский пролив и
    автомобильной дороги федерального значения «Таврида» в Крыму.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Строительство автомобильных подходов к мосту через Керченский пролив
    Рабочие на строительстве автомобильных подходов к мосту через Керченский пролив и
    автомобильной дороги федерального значения «Таврида» в Крыму.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Строительство автомобильных подходов к мосту через Керченский пролив
    Рабочие на строительстве автомобильных подходов к мосту через Керченский пролив и
    автомобильной дороги федерального значения «Таврида» в Крыму.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Строительство автомобильных подходов к мосту через Керченский пролив
    Рабочие на строительстве автомобильных подходов к мосту через Керченский пролив и
    автомобильной дороги федерального значения «Таврида» в Крыму.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Строительство автомобильных подходов к мосту через Керченский пролив
    Рабочие на строительстве автомобильных подходов к мосту через Керченский пролив и
    автомобильной дороги федерального значения «Таврида» в Крыму.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Строительство автомобильных подходов к мосту через Керченский пролив
    Рабочие на строительстве автомобильных подходов к мосту через Керченский пролив и
    автомобильной дороги федерального значения «Таврида» в Крыму.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Строительство автомобильных подходов к мосту через Керченский пролив
    Рабочие на строительстве автомобильных подходов к мосту через Керченский пролив и
    автомобильной дороги федерального значения «Таврида» в Крыму.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Строительство автомобильных подходов к мосту через Керченский пролив
    Рабочие на строительстве автомобильных подходов к мосту через Керченский пролив и
    автомобильной дороги федерального значения «Таврида» в Крыму.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Рабочие на строительстве автомобильных подходов к мосту через Керченский пролив и
    автомобильной дороги федерального значения «Таврида» в Крыму.

    Рабочие продолжают строительство автомобильных подходов к мосту через Керченский пролив и автомобильной дороги федерального значения "Таврида" в Крыму. Подробнее — в фоторепортаже РИА Новости.

    Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту изначально было запланировано на декабрь 2018 года. Однако строители заявили, что идут с опережением и планируют открыть движение по автомобильной части моста уже в мае.

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