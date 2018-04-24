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    Создание поместной церкви поможет вернуть Донбасс и Крым - Порошенко

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    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко (73)

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    Президент Петр Порошенко уверен, что созданием единой поместной церкви "мы убираем внутренние конфликты из государства, и, объединившись, скорее освободим украинскую землю - и Донбасс, и Крым".

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Создание единой поместной православной в Украине поможет вернуть Донбасс и Крым, считает президент Петр Порошенко.

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    "Будет ли государство сильнее, имея единую церковь? Очевидно, что это так. Ведь мы убираем внутренние конфликты из государства, и, объединившись, мы скорее освободим украинскую землю — и Донбасс, и Крым", — сказал Порошенко в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

    Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с предстоятелем Украинской Автокефальной Православной Церкви, митрополитом Киевским и всея Украины Макарием
    president.gov.ua
    Тренд дня: "Церковь Порошенко" против "пленок Онищенко"

    Напомним, 17 апреля президент Петр Порошенко в ходе встречи с главами парламентских фракций заявил, что намерен обратиться к архиепископу Константинополя, Вселенскому патриарху Варфоломею с призывом издать Томос относительно автокефалии православной церкви в Украине. В четверг, 19 апреля, Верховная Рада поддержала "церковную инициативу" президента. По словам Порошенко, решение Константинопольского синода по этому вопросу может быть принято до 28 июля.

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    Отметим, близкий ко Вселенскому патриархату источник пояснил РИА Новости, что поскольку вопрос будет обсуждаться с участием Русской церкви, а решение требует единогласия церквей, автокефалии Украина не получит.

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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