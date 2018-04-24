У Порошенко уточнили, кого из крымчан будут лишать гражданства Украины

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Жителей Крыма не будут лишать украинского гражданства, если они принимали участие в выборах других стран, служили в вооруженных силах РФ или в рядах ополченцев на Донбассе или получили российский паспорт не по собственной воле.

Об этом заявила представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко, комментируя президентский законопроект о внесении изменений в закон "О гражданстве Украины", которым предусмотрены новые основания для лишения украинского гражданства, в том числе для жителей Крыма, сообщает Укринформ.

"Касательно жителей Автономной Республики Крым прописано в статье 19, где черным по белому указывается, что полную ответственность за давление, притеснения, принуждение украинских граждан, проживающих в Крыму, к незаконным действиям, должна нести Российская Федерация. Наши граждане, которые вынуждены были совершить те или иные действия на этой оккупированной территории для того, чтобы сохранить жизнь, чтобы не попасть в тюрьму, чтобы иметь возможность кормить семью, вынуждены были участвовать в референдуме под дулами автоматов или их заставили служить в российской армии, или в так называемых ЛНР и ДНР, не будут нести ответственность и не будут лишаться гражданства Украины", — сказала Луценко.

По ее словам, в законе прописано, что лишаться гражданства Украины будут лица, которые "воспользовавшись определенными возможностями", участвовали в выборах другой страны или служили в вооруженных силах другой страны по собственной воле. "Ответственность для украинских граждан, которые четко подпадают под действие документа, которые не делали это под давлением, а делали это добровольно, будет наступать с момента, когда закон вступит в силу", — отметила Луценко.

Она сообщила, что новый законопроект вносит определенные изменения в действующее законодательство, которые будут более четко регулировать правила предоставления или лишения украинского гражданства, а комиссии будет предоставлено больше полномочий для дополнительной проверки документов тех, кто претендует на украинское гражданство либо его лишение. По убеждению Луценко, более тщательная проверка кандидатов в гражданы Украины даст возможность своевременно выявить российских диверсантов.

Представитель президента в ВР отметила, что законопроект уже находится на разработке в соответствующих парламентских комитетах.

Ранее Порошенко предложил лишать украинского гражданства крымчан. Соответствующий законопроект опубликован на сайте Верховной Рады.