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    У Порошенко уточнили, кого из крымчан будут лишать гражданства Украины

    (обновлено: )9502
    Представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что полную ответственность за все, что происходит с украинскими гражданами в Крыму должна нести Российская Федерация.
    Ирина Луценко
    УНИАН

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Жителей Крыма не будут лишать украинского гражданства, если они принимали участие в выборах других стран, служили в вооруженных силах РФ или в рядах ополченцев на Донбассе или получили российский паспорт не по собственной воле.

    Строительство автомобильных подходов к мосту через Керченский пролив
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Строительство автомобильных подходов к мосту в Крым

    Об этом заявила представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко, комментируя президентский законопроект о внесении изменений в закон "О гражданстве Украины", которым предусмотрены новые основания для лишения украинского гражданства, в том числе для жителей Крыма, сообщает Укринформ.

    "Касательно жителей Автономной Республики Крым прописано в статье 19, где черным по белому указывается, что полную ответственность за давление, притеснения, принуждение украинских граждан, проживающих в Крыму, к незаконным действиям, должна нести Российская Федерация. Наши граждане, которые вынуждены были совершить те или иные действия на этой оккупированной территории для того, чтобы сохранить жизнь, чтобы не попасть в тюрьму, чтобы иметь возможность кормить семью, вынуждены были участвовать в референдуме под дулами автоматов или их заставили служить в российской армии, или в так называемых ЛНР и ДНР, не будут нести ответственность и не будут лишаться гражданства Украины", — сказала Луценко.

    По ее словам, в законе прописано, что лишаться гражданства Украины будут лица, которые "воспользовавшись определенными возможностями", участвовали в выборах другой страны или служили в вооруженных силах другой страны по собственной воле. "Ответственность для украинских граждан, которые четко подпадают под действие документа, которые не делали это под давлением, а делали это добровольно, будет наступать с момента, когда закон вступит в силу", — отметила Луценко.

    Она сообщила, что новый законопроект вносит определенные изменения в действующее законодательство, которые будут более четко регулировать правила предоставления или лишения украинского гражданства, а комиссии будет предоставлено больше полномочий для дополнительной проверки документов тех, кто претендует на украинское гражданство либо его лишение. По убеждению Луценко, более тщательная проверка кандидатов в гражданы Украины даст возможность своевременно выявить российских диверсантов.

    Представитель президента в ВР отметила, что законопроект уже находится на разработке в соответствующих парламентских комитетах.

    Ранее Порошенко предложил лишать украинского гражданства крымчан. Соответствующий законопроект опубликован на сайте Верховной Рады.

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