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    Портнов: лишениями гражданства власть развалит страну

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    Если власть будет последовательна и рискнет массово лишать украинского гражданства всех, кто получил второе, то получится быстрый развал страны, считает юрист Андрей Портнов.
    Андрей Портнов
    portnov.com.ua

    РИА Новости Украина

    Более 100 тысяч венгерских паспортов выданы на Закарпатье, сообщило Радио Свобода, ссылаясь на разные данные, в том числе венгерские.

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    Заместитель министра иностранных дел Василий Боднар заявил изданию, что эти паспорта выдавались в основном до момента получения Украиной безвиза, и привлекательность этого паспорта была практичной.

    "Можно было беспроблемно пересекать границу, устраиваться на работу в Венгрии или дальше", - сообщил Боднар, выразив уверенность, что многие с венгерскими паспортами выехали на работу в другие страны Европейского союза.

    Юрист Андрей Портнов на своей странице в Facebook прокомментировал заявление Боднара.

    "Сегодня один из руководителей Министерства иностранных дел, на голубом глазу рассказал, что 100 тысяч украинцев в Закарпатье получили венгерское гражданство. Основные тезисы чиновника — это анализ привлекательности венгерского паспорта до и после безвизового режима в Украине. Извиняюсь, но так можно выйти на себя — двойное гражданство запрещено законом и ваш Президент именно за это уже лишал гражданства депутата Артеменко и ещё два десятка других людей для прикрытия", — написал юрист.

    Кроме этого Порошенко заявил, что планирует лишать украинского гражданства еще и тех, кто приобрел российское в "оккупированном Крыму", добавляет Портнов.

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    "Получается, что вы либо признаете избирательное применение закона к Артеменко и другим, либо теперь должны симметрично лишить гражданства 100 тысяч закарпатских украинцев, чье двойное гражданство, кстати, ничем не отличается от двойного гражданства крымчан. И вы попробуйте, рискните одинаково применить к ним этот закон, массово лишив всех второго гражданства", — отметил юрист.

    Всех — это всех, поясняет он: и тех, кто получил его от России в украинском Крыму и на западе Украины от Венгрии, Румынии и Польши.

    "Сразу развалите страну еще на 3-4 непризнанных образования. Поэтому, раз уж вы оказались такими тупыми, то лучше помалкивайте и не раздавайте глупых интервью, а то смотреть на вас, идиотов, нет никаких сил", — подытожил Портнов.

    Facebook Андрея Портнова
    Скриншот с Facebook
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