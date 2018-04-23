Портнов: лишениями гражданства власть развалит страну

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РИА Новости Украина

Более 100 тысяч венгерских паспортов выданы на Закарпатье, сообщило Радио Свобода, ссылаясь на разные данные, в том числе венгерские.

Заместитель министра иностранных дел Василий Боднар заявил изданию, что эти паспорта выдавались в основном до момента получения Украиной безвиза, и привлекательность этого паспорта была практичной.

"Можно было беспроблемно пересекать границу, устраиваться на работу в Венгрии или дальше", - сообщил Боднар, выразив уверенность, что многие с венгерскими паспортами выехали на работу в другие страны Европейского союза.

Юрист Андрей Портнов на своей странице в Facebook прокомментировал заявление Боднара.

"Сегодня один из руководителей Министерства иностранных дел, на голубом глазу рассказал, что 100 тысяч украинцев в Закарпатье получили венгерское гражданство. Основные тезисы чиновника — это анализ привлекательности венгерского паспорта до и после безвизового режима в Украине. Извиняюсь, но так можно выйти на себя — двойное гражданство запрещено законом и ваш Президент именно за это уже лишал гражданства депутата Артеменко и ещё два десятка других людей для прикрытия", — написал юрист.

Кроме этого Порошенко заявил, что планирует лишать украинского гражданства еще и тех, кто приобрел российское в "оккупированном Крыму", добавляет Портнов.

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"Получается, что вы либо признаете избирательное применение закона к Артеменко и другим, либо теперь должны симметрично лишить гражданства 100 тысяч закарпатских украинцев, чье двойное гражданство, кстати, ничем не отличается от двойного гражданства крымчан. И вы попробуйте, рискните одинаково применить к ним этот закон, массово лишив всех второго гражданства", — отметил юрист.

Всех — это всех, поясняет он: и тех, кто получил его от России в украинском Крыму и на западе Украины от Венгрии, Румынии и Польши.

"Сразу развалите страну еще на 3-4 непризнанных образования. Поэтому, раз уж вы оказались такими тупыми, то лучше помалкивайте и не раздавайте глупых интервью, а то смотреть на вас, идиотов, нет никаких сил", — подытожил Портнов.