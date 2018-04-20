Украина существенно улучшила позиции в рейтинге ценности гражданства

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Украина вошла в тройку стран с самым существенным ростом ценности гражданства в связи с введением безвизового режима со странами Европейского Союза. Об этом свидетельствуют данные Индекса гражданств мира, составленного консалтинговой компанией Henley & Partners.

Украина за год поднялась с 99-го на 80-е место. По итогам 2017 года украинское гражданство получили 36,1%.

Список возглавили Франция, Германия и Исландия. Россия повторила результат прошлого года и оказалась на 63-м месте, по соседству с Венесуэлой и Палау. Последними в списке стали Ирак, Афганистан и Сомали.

Рейтинг учитывает такие внутренние и внешние факторы, как масштаб экономики, развитие человеческого потенциала, общественный порядок, стабильность и возможность безвизового въезда в другие страны.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко предложил Верховной Раде ужесточить правила получения гражданства, а также разрешить лишать украинского гражданства тех, кто получил гражданство РФ в Крыму.