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    Общество

    Украина существенно улучшила позиции в рейтинге ценности гражданства

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    Согласно данным Индекса гражданств мира, Украина за год поднялась в рейтинге с 99-го на 80-е место. По итогам 2017 года украинское гражданство получили 36,1%.
    Паспорт гражданина Украины
    RIA News Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Украина вошла в тройку стран с самым существенным ростом ценности гражданства в связи с введением безвизового режима со странами Европейского Союза. Об этом свидетельствуют данные Индекса гражданств мира, составленного консалтинговой компанией Henley & Partners.

    Паспорт Украины
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    Паспортный вопрос. Гражданство Украины уже не для каждого

    Украина за год поднялась с 99-го на 80-е место. По итогам 2017 года украинское гражданство получили 36,1%.

    Список возглавили Франция, Германия и Исландия. Россия повторила результат прошлого года и оказалась на 63-м месте, по соседству с Венесуэлой и Палау. Последними в списке стали Ирак, Афганистан и Сомали.

    Рейтинг учитывает такие внутренние и внешние факторы, как масштаб экономики, развитие человеческого потенциала, общественный порядок, стабильность и возможность безвизового въезда в другие страны.

    Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко предложил Верховной Раде ужесточить правила получения гражданства, а также разрешить лишать украинского гражданства тех, кто получил гражданство РФ в Крыму.

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