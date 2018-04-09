Гончаров: большинство граждан находятся за бортом благополучия

РИА Новости Украина

Под мантры политиков о всемогуществе рынка и денег как регулятора отношений рядовые украинцы уже многие годы находятся в перманентном кризисе, "наверху" что-то меняется, а в их положении изменений нет, отметил директор Института развития экономики Александр Гончаров.

"Интересно наблюдать, как министры и большинство нардепов вбивают в головы украинцев тезис о том, что не надо им думать ни о каких проблемах, т.к. все решит рынок или ВСЁ ОТРЕГУЛИРУЮТ ДЕНЬГИ, приведя отношения на рынке труда и обществе в состояние равновесия. И именно финансы, прежде всего, кредиты МВФ обеспечат эффективное использование всех ресурсов", — написал Гончаров на своей странице в Facebook.

И добавил: "Но в жизни-то люди видят, что эта догматика политиков не имеет ничего общего с реальностью в Украине".

"Ведь если в коррумпированной Украине деньги решают всё, то большинство граждан оказывается за бортом благополучной жизни того очень тонкого слоя счастливчиков с большими деньгами. Все остальные — чужие на этом празднике жизни: за последние 10 лет более две трети украинского населения не имеют никаких сбережений. Они все эти годы в кризисе, "наверху" что-то меняется, а у них ничего", — резюмировал эксперт.

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Ранее Гончаров отмечал, что По размеру валового внутреннего продукта (ВВП) Украина откатилась до уровня десятилетней давности, и к 2020 году доля Украины в мировой экономике станет самой малой за все годы независимости.

Facebook Александра Гончарова Скриншот с Facebook

Власти Украины рассчитывали получить пятый транш помощи от МВФ до конца 2017 года, однако он до сих пор не выделен. Теперь Киев рассчитывает на получение транша в этом году, причем представители властей называют разные сроки. В частности, премьер Украины Владимир Гройсман говорил о первом полугодии.

Одним из требований МВФ для продолжения сотрудничества с Киевом является повышение цен на газ для населения. Ранее Гройсман заявил, что в текущем отопительном сезоне цены на газ для населения расти не будут. Вместе с тем, по его словам, правительство готовит новую формулу цены на газ для населения, она может быть утверждена со следующего отопительного сезона.

Глава МВД Украины Арсен Аваков в связи с этим заявил, что если власти Украины прислушаются к требованиям фонда и повысят цены на газ, "народ поднимется и сметет власть".

Отметим, Украина признана одной из самых бедных стран мира в соответствии с Bloomberg's Misery Index (индекс нищеты, рассчитываемый агентством Bloomberg). По сравнению с 2017 годом Украина в 2018-м несколько улучшила позиции в данном рейтинге, переместившись с 5-го на 7-е место в топ-10 самых бедных стран мира.