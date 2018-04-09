Гончаров: большинство граждан находятся за бортом благополучия

РИА Новости Украина
Под мантры политиков о всемогуществе рынка и денег как регулятора отношений рядовые украинцы уже многие годы находятся в перманентном кризисе, "наверху" что-то меняется, а в их положении изменений нет, отметил директор Института развития экономики Александр Гончаров.
"Интересно наблюдать, как министры и большинство нардепов вбивают в головы украинцев тезис о том, что не надо им думать ни о каких проблемах, т.к. все решит рынок или ВСЁ ОТРЕГУЛИРУЮТ ДЕНЬГИ, приведя отношения на рынке труда и обществе в состояние равновесия. И именно финансы, прежде всего, кредиты МВФ обеспечат эффективное использование всех ресурсов", — написал Гончаров на своей странице в Facebook.
И добавил: "Но в жизни-то люди видят, что эта догматика политиков не имеет ничего общего с реальностью в Украине".
"Ведь если в коррумпированной Украине деньги решают всё, то большинство граждан оказывается за бортом благополучной жизни того очень тонкого слоя счастливчиков с большими деньгами. Все остальные — чужие на этом празднике жизни: за последние 10 лет более две трети украинского населения не имеют никаких сбережений. Они все эти годы в кризисе, "наверху" что-то меняется, а у них ничего", — резюмировал эксперт.
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Ранее Гончаров отмечал, что По размеру валового внутреннего продукта (ВВП) Украина откатилась до уровня десятилетней давности, и к 2020 году доля Украины в мировой экономике станет самой малой за все годы независимости.
Власти Украины рассчитывали получить пятый транш помощи от МВФ до конца 2017 года, однако он до сих пор не выделен. Теперь Киев рассчитывает на получение транша в этом году, причем представители властей называют разные сроки. В частности, премьер Украины Владимир Гройсман говорил о первом полугодии.
Одним из требований МВФ для продолжения сотрудничества с Киевом является повышение цен на газ для населения. Ранее Гройсман заявил, что в текущем отопительном сезоне цены на газ для населения расти не будут. Вместе с тем, по его словам, правительство готовит новую формулу цены на газ для населения, она может быть утверждена со следующего отопительного сезона.
Глава МВД Украины Арсен Аваков в связи с этим заявил, что если власти Украины прислушаются к требованиям фонда и повысят цены на газ, "народ поднимется и сметет власть".
Отметим, Украина признана одной из самых бедных стран мира в соответствии с Bloomberg's Misery Index (индекс нищеты, рассчитываемый агентством Bloomberg). По сравнению с 2017 годом Украина в 2018-м несколько улучшила позиции в данном рейтинге, переместившись с 5-го на 7-е место в топ-10 самых бедных стран мира.