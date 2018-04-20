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    Порошенко предложил лишать крымчан гражданства Украины

    (обновлено: )664113
    Как говорится в тексте зарегистрированного законопроекта, опубликованного на сайте парламента, основанием для этого является приобретение гражданства Российской Федерации на территории автономной республики Крым.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    рresident.gov.ua

    КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко предлагает Верховной Раде ужесточить правила получения гражданства, а также разрешить лишать украинского гражданства тех, кто получил гражданство РФ в Крыму, говорится в тексте зарегистрированного законопроекта, опубликованного на сайте парламента.

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    "Основаниями для потери гражданства Украины является… приобретение гражданства Российской Федерации в результате совершения противоправных и недобросовестных действий на временно оккупированной территории автономной республики Крым и города Севастополя", — говорится в тексте законопроекта.

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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