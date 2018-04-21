Чубаров критически отнесся к инициативе Порошенко о гражданстве крымчан

КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров прокомментировал инициативу президента о лишении украинского гражданства за участие в выборах в Крыму, обратив внимание на некоторые "возмутительные пункты".

Ранее Порошенко предложил лишать украинского гражданства крымчан. Соответствующий законопроект опубликован на сайте Верховной Рады.

Член парламентской фракции БПП отметил, что "некоторые новые положения, предложенные в законопроекте, в частности, относительно вопросов, которые могут служить основаниями для потери гражданства Украины, вызовут обоснованное возмущение у жителей временно оккупированного Крыма".

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"Речь идет о том, что основаниями для потери гражданства Украины могут стать действия, совершенные человеком в результате принуждения со стороны оккупантов. Например, обязательный призыв российскими оккупантами молодого человека, проживающего в Крыму, на срочную службу. Или участие под страхом увольнения с работы в незаконных выборах, проводимых российской оккупационной властью", – написал Чубаров на своей странице в Facebook.

"Уверен, что при рассмотрении данного законопроекта в Комитетах и на сессии Верховной Рады Украины все предложенные нормы будут приведены в соответствие с принципиальными подходами государства, определенными в действующем Законе Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины", – добавил глава Меджлиса.

Он также отметил, что в пункте 3 статьи 5 Закона "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины" закреплено, что "ответственность за нарушение определенных Конституцией и законами Украины прав и свобод человека и гражданина на временно оккупированной территории возлагается на Российскую Федерацию как на государство-оккупанта в соответствии с нормами и принципами международного права", а в пункте 4 этой же статьи устанавливается, что "принудительное автоматическое приобретение гражданами Украины, которые проживают на временно оккупированной территории, гражданства Российской Федерации не признается Украиной и не является основанием для потери гражданства Украины".

"Добавлю, что в работе Комитета ВР Украины по правам человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений, который определен главным при рассмотрении данного законопроекта, практикуется широкое участие правозащитников и представителей общественных организаций. Итак, я и мои коллеги ждем вас для совместной работы…", – резюмировал Чубаров.

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Ране инициативу украинского президента прокомментировал глава Крыма Сергей Аксенов.

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.