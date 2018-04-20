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    Аксенов ответил Порошенко на планы лишать крымчан гражданства Украины

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    Принятие закона о лишении крымчан гражданства Украины может затронуть интересы людей, которые имеют в Украине недвижимость или чьи родственники проживают в Украине, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
    Сергей Аксенов
    RIA News Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Глава Крыма Сергей Аксенов считает намерение президента Украины Петра Порошенко принять закон о лишении крымчан украинского гражданства неадекватным, реакция последует после конкретных шагов властей Украины.

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    Президент Украины Петр Порошенко предлагает Верховной Раде ужесточить правила получения гражданства, а также разрешить лишать украинского гражданства тех, кто получил гражданство РФ в Крыму, говорится в тесте зарегистрированного законопроекта, опубликованного на сайте украинского парламента.

    "Там решения руководством Украины принимаются неадекватные. Будем действовать исходя из сложившейся ситуации", — заявил Аксенов РИА Новости в кулуарах Ялтинского международного экономического форума.

    Он отметил, что такое решение может затронуть интересы крымчан, которые имеют в Украине недвижимость или чьи родственники проживают в Украине. Решение, добавил Аксенов, будет приниматься с консультациями на уровне МИД России.

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    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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