Венгрия раздала более 100 тыс паспортов на Закарпатье - МИД

КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Более 100 тысяч венгерских паспортов выданы на Закарпатье, пишет Радио Свобода, ссылаясь на разные данные, в том числе венгерские.

Заместитель министра иностранных дел Василий Боднар заявил изданию, что эти паспорта выдавались в основном до момента получения Украиной безвизового режима и привлекательность этого паспорта была практичной.

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"Можно было беспроблемно пересекать границу, устраиваться на работу в Венгрии или дальше", — сообщил Боднар, выразив уверенность, что многие с венгерскими паспортами выехали на работу в другие страны Европейского союза.

"По разным оценкам, от 30 до 40 тысяч трудоспособных украинских граждан венгерского происхождения выехали в другие государства Европы. Фактически и Венгрия, и Украина их потеряли… Поехали туда, где большие зарплаты. А сейчас зарплаты в той же Словакии, в определенных районах или в Австрии, или в Германии значительно выше, чем в Венгрии", — добавил он.

Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающим возможность обучения на языках нацменьшинств.

В конце февраля в офисе союза закарпатских венгров в Ужгороде произошел пожар, пострадавших не было. При этом в начале февраля неизвестные уже пытались поджечь это здание, бросив в него бутылку с зажигательной смесью.