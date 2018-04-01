Образование раздора. Погребинский о претензиях Венгрии к Украине

"Они (Венгрия — Ред.) хотят, чтобы люди, которые проживают на территории Украины составляли часть, условно говоря "венгерского мира" и чтобы никто этому не мешал. Противостоять этим стремлениям венгров очень сложно и, конечно, это закладывает мину под целостность Украины", — заявил директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в ходе пресс-службы в РИА Новости Украина.

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Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающим возможность обучения на языках нацменьшинств. Замглавы МИД по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль считает, что Венгрия не снимет ряд своих претензий к Киеву.