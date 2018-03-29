Вице-премьер: Венгрия открывает ящик Пандоры, блокируя отношения Украины и НАТО

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Блокируя участие Украины во встрече министров обороны стран ЕС и саммите "Украина-НАТО", Венгрия создает угрожающий прецедент для будущего сотрудничества альянса с партнерами, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Ранее пресс-служба МИД Венгрии сообщила, что Будапешт намерен заблокировать участие Украины в запланированной на апрель встрече министров обороны стран ЕС и саммите "Украина — НАТО" при участии президента Петра Порошенко в июле. В ведомстве отметили, что Венгрия не допустит проведения этих мероприятий, пока Украина не приостановит действие закона "Об образовании", существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств.

"Делая отношения Украины и НАТО заложником двусторонних вопросов с Украиной, правительство Венгрии открывает ящик Пандоры и создает угрожающий прецедент для будущего сотрудничества альянса с партнерами", — заявила Климпуш-Цинцадзе, которую в четверг цитирует пресс-служба Кабмина.

Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающим возможность обучения на языках нацменьшинств.

В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств в Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сиярто заявил, что Будапешт инициирует пересмотр соглашения об ассоциации Украины с ЕС из-за этого документа.