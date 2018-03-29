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    Вице-премьер: Венгрия открывает ящик Пандоры, блокируя отношения Украины и НАТО

    Тема:

    Украина vs Венгрия: вмешательство НАТО и ОБСЕ (33)

    (обновлено: )33130
    Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе с критикой обрушилась на Венгрию, которая блокирует участие Украины во встрече министров обороны стран ЕС и саммите "Украина-НАТО".
    Вице-премьер Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе
    УНИАН

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Блокируя участие Украины во встрече министров обороны стран ЕС и саммите "Украина-НАТО", Венгрия создает угрожающий прецедент для будущего сотрудничества альянса с партнерами, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

    Руслан Бортник
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    Ранее пресс-служба МИД Венгрии сообщила, что Будапешт намерен заблокировать участие Украины в запланированной на апрель встрече министров обороны стран ЕС и саммите "Украина — НАТО" при участии президента Петра Порошенко в июле. В ведомстве отметили, что Венгрия не допустит проведения этих мероприятий, пока Украина не приостановит действие закона "Об образовании", существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств.

    "Делая отношения Украины и НАТО заложником двусторонних вопросов с Украиной, правительство Венгрии открывает ящик Пандоры и создает угрожающий прецедент для будущего сотрудничества альянса с партнерами", — заявила Климпуш-Цинцадзе, которую в четверг цитирует пресс-служба Кабмина.

    Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающим возможность обучения на языках нацменьшинств.

    В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств в Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сиярто заявил, что Будапешт инициирует пересмотр соглашения об ассоциации Украины с ЕС из-за этого документа.

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