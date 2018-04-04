Венгерский шлагбаум на пути Украины в НАТО

Валерий Самойлов, обозреватель

Петр Порошенко, который своей внутренней политикой, ориентированной на исполнение всех прихотей западных реформаторов, довел страну до полного социально-экономического краха, пытается компенсировать свое фиаско, в глазах части избирателей, за счет темы евроатлантической интеграции страны. Не так давно правительство приняло очередной годовой план по сотрудничеству Украины с НАТО, который по духу и содержанию "копирует" ПДЧ. Так, чтобы если в Брюсселе вдруг решат предоставить стране вместо аспирантства План действий по вступлению в Альянс, Киев мог бы пойти по накатанной на практике колее. Масштаб запланированного КМУ и одобренного Указом президента воистину должен впечатлить НАТО. За год 444 совместных мероприятия. 58 министерств и ведомств, не считая органов местного самоуправления и прочих институций, примут в них непосредственное участие. Одним словом, армия украинских чиновников своим усердием должна доказать Брюсселю приверженность Киева евроатлантической военной интеграции. Естественно Главверхком очень хотел бы о первых результатах доложить непосредственно на очередном саммите НАТО в июле. Чтобы "впечатлить" усилиями Украины в одностороннем продвижении страны к будущему, такому желанному в верхах, членству.

Однако планы "блеснуть" Петру Алексеевичу перед руководством Альянса намерен помешать Будапешт, который уже пообещал сорвать визит украинского президента своим вето. Венгрия, пользуясь тем, что в НАТО существует принцип консенсуса, уже дважды, в декабре прошлого года и феврале нынешнего заблокировала заседание комиссии Украина-НАТО. Успешно. При том, что одиннадцать стран-членов, во главе с США, обратились к Будапешту, с просьбой сменить гнев на милость в отношении Киева и перестать блокировать сотрудничество Альянса с Украиной, венгры своей позиции не переменили. И настаивают на том, что готовы изменить свою позицию лишь в случае, если Киев пересмотрит новый закон об образовании. Неизменность такого подхода Будапешта недавно перед журналистами, подтвердил в Брюсселе министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Он, в частности, заявил, что Венгрия не поддержит проведение встречи министров обороны ЕС и Украины, запланированной на апрель, а также заблокирует проведение комиссии Украина-НАТО на высшем уровне в июле, участие в которой должен принять президент Петр Порошенко. "Относительно Украины в Венгрии нет других инструментов, кроме как блокировать международные, европейские и евроатлантические стремления Киева", — заявил Сийярто.

По его словам, Венгрия готова поддержать проведение упомянутых встреч, но при условии, что Украина выполнит ряд требований. В частности, если Киев гарантирует, что закон об образовании не вступит в силу до 2023 года и в него будут внесены ощутимые изменения.

"Украина должна гарантировать, что закон, который грубо нарушает права меньшинств, к тому времени не будет введен ни в какой форме, и в течение этого периода Украина проведет необходимые консультации с венгерским меньшинством, и реализует то, что согласовано на этих переговорах", — заявил глава венгерского МИД.

При этом Петер Сийярто требует от Киева юридических гарантий исполнения договоренностей, потому как "несмотря на несколько словесных обещаний все регулярно происходит в обратном направлении".

По словам министра, Венгрия и ЕС "ожидают от Украины выполнения рекомендаций Венецианской комиссии, консультаций с национальными меньшинствами и введения запрета на отмену существующих прав меньшинств". "Поэтому должны начаться переговоры с венгерским меньшинством, а реализация закона об образовании в Украине должна быть приостановлена", — настаивает глава внешнеполитического ведомства Венгрии.

В ответ глава миссии Украины в НАТО Вадим Пристайко заявил, что несмотря на угрозу блокирования Будапештом участия Порошенко на июльском саммите, он все равно туда поедет. Мол, кроме комиссии НАТО-Украина, на саммите будет много мероприятий, куда Петр Алексеевич уже приглашен. Вероятно, как слушатель и зритель. Еще Пристайко сообщил, что украинского президента, несмотря на угрозы Венгрии, уже пригласили на саммит. Правда, уточнил, что формального приглашения еще нет. Тоже, вероятно ноу-хау отечественного МИДа. Глава государства катается на официальные мероприятия высочайшего уровня без всякого на то протокольно оформленного приглашения. Не унизительно ли выставлять в таком свете своего президента? Уж очень похоже на старый анекдот: "хоть чучелом, хоть тушкой, но ехать нужно". Тем паче, так хочется с высокой трибуны новой штаб-квартиры Альянса поведать о наполеоновских планах президента переписать Конституцию, где указать, что наша стратегическая национальная цель – членство в НАТО и ЕС. Иначе не оценят, а то и не расслышат.

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В контексте этой суеты, Киев даже отчасти покорился требованиям МИДа Венгрии о проведении консультаций с венгерской общиной. Так заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль сообщила, что с венгерской общиной в Закарпатье было достигнуто взаимопонимание относительно языка обучения в школах. Об этом она заявила в эфире "Радио НВ".

По ее словам, состоялась встреча министра образования Украины Лилии Гриневич с венгерской общиной из Закарпатья, во время которой удалось "снять все беспокойства, которые возникают в венгерской общине" по закону об образовании. "Фактически сейчас на уровне общины и Министерства образования уже есть взаимопонимание относительно того, какие меры удовлетворят общество, как это возможно реализовать… С моей точки зрения мы смогли выстроить отношения с обществом, что сейчас очень важно, и не может быть предметом спекуляций на уровне Европейского Союза или НАТО", — считает Зеркаль.

При этом она высказала предположение, что "Венгрия не будет снимать свои претензии" по закону об образовании.

Однако Елена Зеркаль ни словом не обмолвилась в чем суть компромисса, который якобы теперь есть, и уж тем более о юридических гарантиях исполнения его Киевом, на чем настаивает Будапешт. Возможно, в реальности, речь о банальной попытке внести раскол между лидерами венгерской общины и официальным Будапештом.

Впрочем, на самом деле, в конфликте, связанном с законом об образовании кроется куда более масштабное противоречие между Украиной и Венгрией. Если Киев намерен провести тотальную языковую и культурную украинизацию, то Будапешт не теряет надежды получить автономию для своих украинских соплеменников.

"Выживание венгров, проживающих за границей, зависит от того, смогут ли они достичь успеха, двигаясь в направлении достижения автономии", — заявил еще в марте прошлого года вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен, которого цитирует государственное информагентство MTI. То есть задолго до конфликта вокруг закона об образовании.

То же самое он повторил 15 ноября, уже в разгар выяснения отношений с Киевом. На сайте венгерской партии власти "Фидес" тогда появилось его заявление, в котором Шемьен подчеркнул, что в венгерском обществе и в венгерском парламентском политикуме "существует общий консенсус" относительно того, что венгры за рубежом имеют право на автономию, венгерское гражданство и право голоса.

Так что в глазах Будапешта, речь не о банальном популизме среди собственных избирателей, как это пытаются представить киевские эксперты и политики, а о системном подходе в венгерском обществе и политикуме.

Судя по всему, венгерское руководство, которое до прошлого года активно поддерживало Киев в его евроустремлениях, предполагало, что взамен Украина пойдет на встречу в вопросах автономии местных венгров. Однако, разочаровавшись в подобном политическом "бартере", вектор действий сменило. И судя по всему, будет стоять на своем до конца. Ведь отказ от нынешней позиции чреват для правящей партии "Фидес" серьезным внутриполитическим кризисом и перехватом инициативы националистическим "Йоббиком". Последний, как известно, выступает за полную автономию не только венгров Закарпатья, но и русинов. Так что тема украино-венгерского противостояния едва ли будет исчерпана после восьмого апреля – даты выборов в парламент Венгрии, на что уповают украинские провластные эксперты.

Неизменность позиции Будапешта подтвердил и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан: "Я хотел бы заверить закарпатских венгров, что независимо от того, куда подует ветер, венгерское правительство не отступится от своей позиции. Мы будем решительно ее отстаивать не только здесь или в Киеве, но и в ЕС. А если вы следите за последними событиями — в том числе в НАТО и ЕС — вы можете увидеть признаки принципиальных действий венгерских дипломатов".

Нынешнее противостояние Киева и Будапешта, кроме блокирования расширения сотрудничества НАТО-Украина, в случае неуступчивости последней, может поставить жирный крест и на предвыборной кампании Петра Алексеевича. Уже очевидно, что за неимением возможностей для социального популизма, президент будет среди избирателей педалировать тему евроинтеграции. А результативность последней, увы, сегодня напрямую зависит от позиции Будапешта. Судя по всему, венгры это прекрасно понимают и будут использовать безвыходность положения Петра Алексеевича максимально.