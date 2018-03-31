Венгерские СМИ: украинцы вытесняют венгров на местных заводах

РИА Новости Украина

Как сообщают венгерские СМИ, украинцы с биометрическими паспортами вытесняют местных рабочих на некоторых предприятиях, поскольку соглашаются на существенно меньшие зарплаты. В частности, авторитетное венгерское издание 24.hu приводит пример завода Flex в городе Шарвар на западе Венгрии.

Выдержки из материала приводит издание Mukachevo.net.

Именно здесь с прошлого года уволились многие старые кадры, вместо них набрали сотню украинских работников.

Как стало известно, компания решила подыскать более дешевую рабочую силу на востоке, а именно в Украине, воспользовавшись тем, что страна получила безвизовый режим и упрощенную систему оформления.

Начиная с ноября 2017 года, на предприятие начали прибывать украинцы. Причем, большинство из них не владело венгерским языком, то есть большинство – не из Закарпатья. Уже на исходе года более 600 работников уволили якобы из-за сокращения производства. А в начале февраля их места заняли украинские работники, пишет издание.

По словам уволенных венгров, украинцы соглашаются на любые условия труда. В частности, венгерским рабочим предлагались приличные бонусы за сверхурочную работу (4500 форинтов за смену). Однако с прибытием украинцев все эти бонусы были отменены, в том числе и на питание.

Местные венгры не против присутствия украинцев на их предприятиях. Но против иностранных "штрейкбрехеров", которые соглашаются на любые условия.

Если раньше у операторов на линиях на заводе, которые работают в три смены, чистая месячная зарплата составляла 140-160 тысяч форинтов, то украинцам платят примерно на 20 000 форинтов меньше.

На данный момент компания уже объявила, что ищет украинского-российско-венгерского переводчика и координатора трудового процесса, который бы владел двумя языками.

Заметим также, что Венгрия, как и Польша, изменила свое внутреннее трудовое законодательство и фактически позволила украинцам ехать на работу по безвизу.

Кроме того, добавим, что Венгрия последние несколько лет активно работала над тем, чтобы привлечь украинскую рабочую силу к себе. Речь идет как о законодательных изменениях, так и о начале бесплатных курсов изучения венгерского языка на Закарпатье.

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