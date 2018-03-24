Украинские заробитчане о Польше: работать можно, а жить невыносимо

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Работать в Польше, но жить в Украине

У украинских заробитчан и Польши, казалось, счастливый роман. За последние годы Польша стала главным местом для эмиграции украинцев. Географическая, языковая и культурная близость способствует массовому выезду украинцев на заработки к западному соседу. Но не все так гладко: в последнее время заробитчане все чаще жалуются на тяжелые условия работы и говорят, что не хотели бы жить в Польше.

Как показало социологическое исследование "Барометр трудовой миграции — I полугодие 2018", проведенное по заказу польской компании Personnel Service, большинство украинцев выбирают Польшу для работы, но не для жизни.

Оказалось, что только 11% украинских мигрантов хотят остаться в Польше навсегда.

"Украинцы не хотят оставаться в Польше навсегда. Об этом, в частности, говорят и результаты социологического исследования. Только 3% украинских граждан хотят основать в Польше свои компании, а 88, 5% — нет. Купить польское жилье планируют также 3%, а 87% — нет", — рассказал Кшиштоф Инглот, президент правления компании Personnel Service.

Польша привлекает трудовых мигрантов по нескольким причинам. Для 53% украинцев — это географическая близость. На втором месте — желание заработать (44%), а на третьем — низкий языковой барьер (34%). Все эти преимущества приводят к тому, что 3 из 4 работников из Украины приезжают в Польшу чаще одного раза (34% посетило Польшу 2-3 раза в течение пяти лет, а 18% 4-5 раз), констатируют авторы исследования.

Страна грез

Ранее предыдущий посол Польши в Украине Генрик Литвин одной фразой объяснял выгодность работников из Украины.

"Украинцы — выгодные мигранты. Их не нужно учить языкам и профессиональным навыкам, не нужно предоставлять им жилье — они с этим вопросом сами справляются", — заявлял дипломат в 2016 году.

Действительно, мотивы заробитчан вполне понятны: на польских хлебах они зарабатывают в среднем в три-четыре раза больше, чем у себя на родине.

Минимальная ставка для наших работников в Польше — 8 злотых в час "чистыми". В месяц выходит "голая ставка" в 1750 злотых (по нынешнему курсу — более 12 000 гривен). Такую зарплату дают на худших вакансиях — преимущественно сельскохозяйственных работах. В промышленности платят больше — от 9-10 злотых в час.

Оплата за месяц работы на родине составляет в среднем 7100 гривен (265 долларов), по сравнению с 3500 злотых (1046 долларов) в Польше.

Как писало польское издание Rzeczpospolita, в первом полугодии 2017 работодатели страны оформили почти 950 тысяч заявок на трудоустройство иностранцев. При этом более 90% запросов касались именно украинцев. Украинцев в основном берут на стройки, сбор урожая, в прислуги и сиделки.

Сейчас в Польше официально работает 1,5 миллиона зарегистрированных украинцев, и еще около полумиллиона незадокументированных. По прогнозам, численность украинских рабочих в 2018 году в Польше превысит два миллиона человек.

Не все так радужно

Но не все так радужно, как кажется. С ростом миграционной волны "кидать" заробитчан стали все чаще — и при поиске работы, и при выплате зарплаты.

Украинцы, которые выезжают за границу в надежде заработать, часто возвращаются домой с разочарованием, так и не заработав денег и лишь потеряв время.

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По разным оценкам, от 40 до 60% заробитчан столкнулись с аферистами-посредниками при подготовке поездки в Польшу. Нередко посредники берут деньги за услуги и ничем не помогают.

В 2016 году, по информации посольства Украины в Польше, польская полиция возбудила 96 уголовных дел по торговле людьми, в которых пострадали украинцы. В первом полугодии 2017 года расследовали 24 таких дела.

Основная часть украинцев работает нелегально, и как следствие — часто оказываются фактически в рабских условиях, сообщает "5 канал".

"Вся западная Украина работает через водителей (нелегальный выезд за границу на заработки на авто — ред.) Сбор урожая яблок — это работа с раннего утра. Мы садились на трактор, нас везли в сад. Пока доезжали — светало, и уже видно эти яблоки. Мы их рвали, пока не стемнело. Над нами стояли, кричали, подгоняли, называли нас по-разному", — рассказывает бывшая заробитчанка Анна Броницкая.

По словам экс-работников, условия, в которых приходилось жить и работать, были крайне низкого уровня, что было сложно пережить не только физически, но и морально.

"Мы чувствовали себя, как рабы. И мы себя чувствовали очень низко. Вы можете себе представить, что мы поехали на работу — это был февраль, на дворе зима — мы жили в вагончике. Там одновременно жили 100 человек. Там два человека в проходе не разминались. Надо было ходить боком", — вспоминает Анна.

Авторы материала констатируют: многие украинцы не выдерживают таких условий и хотят убежать, но работодатели прибегают к специальным схемам оплаты, которые не позволяют нелегальным работникам уехать из страны.

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"Условие от работодателя — отработать более трех месяцев — получишь по 7 злотых за час работы. Это где-то 55 гривен. Если менее трех месяцев — уже шесть злотых", — жалуются украинцы.

По материалам из открытых источников интернет