"Евробляхи" стали неприкасаемы, а чиновники зарабатывают на "верблюдах"

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Каста неприкасаемых

Машины на "еврономерах" стали настоящей головной болью для украинских дорог. Они редко когда застрахованы, не платят налогов и пошлин, почти не соблюдают правила дорожного движения. Все попытки узаконить "евробляхи" и призвать автолюбителей к ответу закончились провалом. В 2017 году в Украине ездили 383,3 тысячи автомобилей на еврономерах. По неофициальной статистике, их более миллиона.

Наличие огромного количества не расторможенных и неофициальных машин наносит огромный экономический вред. Украинские дороги не в состоянии выдержать такое количество машин и быстро приходят в негодность. При этом, средств на починку дорог не хватает, поскольку деньги в Дорожный фонд должны поступать, в том числе, за счет растаможивания импортных авто.

Однако автолюбители предпочитают заплатить 900-1400 евро заплатить посреднической фирме и "верблюду" (иностранец, на которого регистрируется авто), чтобы ездить по Украине на польских или литовских номерах, чем оплачивать пошлины, налоги и сборы, которые достигают 40-60% от стоимости авто.

Учитывая тот факт, что владельцы "евроблях", как правило, не имеют опыта и навыков безопасной езды, они часто попадают в ДТП. Взыскать с таких автомобилистов какие то средства очень трудно, поскольку владелец зарегистрирован за рубежом, а машина не застрахована. Иногда машина вовсе нигде не оформлена.

"Значительная часть машин на еврономерах сейчас вовсе нигде не зарегистрирована. По законодательству Литвы, если машина не застрахована в течении полугода, она снимается с регистрации. Похожая ситуация и в Польше. Таким образом, по нашим улицам ездит огромное количество нигде не зарегистрированных машин, а с водителей невозможно взыскать налоги, штрафы или стоимость ущерба в ДТП.

Владельцы "еврономеров" являются неприкасаемыми, что является грубым нарушением украинского законодательства. Согласно Конституции, у нас никто не имеет права иметь преимуществ, исходя из социального статуса или места происхождения", – заявил РИА Новости Украина гендиректор Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров Олег Назаренко.

Высокие покровители в верхах

Такая бы ситуация была бы невозможна, если бы "евробляхеров" не "покрывали" чиновники. Многие из них владеют фирмами-посредниками по перегону машин из Польши и Литвы, получая за это немалую мзду. Да и сами чиновники и народные избранники активно пользуются дырками в законодательстве, катаясь по украинским украинским дорогам на не расторможенных авто. В декларациях чиновников за 2016 годов насчитали 295 подобных автомобилей.

Крупнейшими поклонниками “еврономеров” оказались чиновники из двух приграничных регионов – Закарпатья (25,7% от всех автомобилей) и Львовщины (20,6%). Замыкает тройку Киевская область и город Киев (11,1% от всех “блях"). Причем завозят далеко не дешевые и не старые машины – Volkswagen Touareg, Mercedes-Benz ML-класса, BMW Х5, Land Rover Freelander, Jeep Grand Cherokee, Audi Q7 и даже Lexus.

Читайте также: Дешево и очень сердито: тяжелая судьба "евроблях" и их владельцев в Украине

Однако самым неприкасаемым классом "евробляхеров" являются многочисленные "добробатовцы" и правые активисты, которые массово завозят "евробляхи" якобы для нужд АТО. Впоследствии подобные автомобили становятся фигурантами уголовных дел, в том числе громких убийств, поскольку реального владельца машины найти очень сложно или вовсе невозможно. Поэтому любые бунты "евробляхеров" под Верховной Радой вызывают полную апатию со стороны правохранителей.

Сторонники машин на еврономерах заявляют, что народ настолько обеднел, что не может купить новое авто с уплатой всех пошлин. Однако, как показывает практика, завозят в Украину по такой схеме далеко не дешевые автомобили. Просто деньги за "прохождение" авто получает не бюджет, а многочисленные фирмы, которые крышуют те же чиновники.

По словам Олега Назаренко, основной причиной массового появления "евроблях" является полное отсутствие контроля со стороны государство. После ликвидации ГАИ в 2014 году "евробляхи" просто некому контролировать.

"В 90-х годах также было много транзитных машин. Я отлично помню, что в 1997-1998 годах на киевском рынке "Чапаевка" 90% машин составляли транзитные авто. Однако тогда Кучма дал команду и через месяц этих машин не стало. ГАИ стало изымать такие автомобили и они почти сразу же оказались на разборке. Тогда политическая воля была, а сейчас ее нет", – отметил Назаренко.

Компромиссы возможны?

Украинские власти пытаются узаконить "евробляхеров", однако те не особо идут на компромисс. Вначале им предлагали принять закон, в котором было предусмотрено временное снижение ставок ввоза для таких автомобилей, что поможет владельцу растаможить свое приобретение дешевле, чем на сегодняшний день. Рассчитывать платеж планировали исходя из возраста авто. Планировалось снизить сумму в два раза.

Также власти хотели применять молдавский опыт в решении этой проблемы. Кишинев в свое время провел одноразовую амнистию машин на иностранной регистрации, ввезенных до 1 ноября 2016 года, со скидкой от действующих ставок акциза в размере 70%.

Перед растаможкой необходимо было предоставить "виньетку", то есть документ об уплате сбора за пользование дорогами и доказать факт управления этим авто до 1 ноября 2016 года. Еще один законопроект обязывал официального владельца-иностранца регистровать авто по месту жительства украинского водителя.

Впрочем, все эти попытки узаконить "евробляхеров" быстро заглохли, поскольку не было большого желания решить проблему как со стороны пользователей "еврономеров", так и со стороны чиновников низшего звена. Дошло даже до того, что власти уже готовы отдавать забесплатно старые конфискованные автомобили, если новый владелец заплатит пошлину и пройдет "растаможку".

Всего по такой схеме государство планирует продать до 500 конфискованных машин.

"Ситуацию исправлять власти не хотят, потому что их все устраивает. В Верховную Раду подано 27 законопроектов о легализации машин на еврономерах, однако не подано ни одного законопроекта о снижение налогов при ввозе автомобилей.

Любые попытки обнулить пошлины вызывает противодействие уже на этапе рассмотрения парламентскими фракциями. Мы предлагали отменить вовсе пошлину и акциз, оставив лишь импортный НДС. Это бы позволило увеличить поступления в бюджет за счет легализации машин. Ведь владельцу лучше заплатить 1400 евро в бюджет, чем платить 900-1400 посредническим фирмам, которые зарегистрируют авто на иностранца и завезут машину в Украину. Кроме того, владельцу нужно ежегодно платить "верблюду" 250 долларов за то, чтобы он опять оформил проезд автомобиля через границу.

Человеку выгоднее, чтобы все было легально, однако власть умышленно делает так, чтобы пошлины и налоги оставались очень высокими, потому что на этом кто-то зарабатывает", – заявил Олег Назаренко.