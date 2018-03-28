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    Венгрия не снимет свои претензии к Украине - МИД

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    (обновлено: )16340
    Однако замглавы МИД по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль считает, что сейчас в отношениях венгерской общины и министерства образования и науки Украины есть взаимопонимание.
    Флаг Венгрии
    flickr.com/cell-gfx

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Замглавы МИД по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль считает, что Венгрия не снимет ряд своих претензий к Украине.

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    "Венгрия не будет снимать свои претензии. Насколько я понимаю, они будут поднимать свои претензии, и я не ожидаю, что они прекратят провоцировать и все время использовать все возможные рычаги для продолжения спекуляций", — заявила Зеркаль в эфире радио "Новое время".

    Она отметила, что сейчас в отношениях венгерской общины и министерства образования и науки Украины есть взаимопонимание.

    В конце февраля в офисе союза закарпатских венгров в Ужгороде произошел пожар, пострадавших не было. При этом в начале февраля неизвестные уже пытались поджечь это здание, бросив в него бутылку с зажигательной смесью.

    Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающим возможность обучения на языках нацменьшинств.

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