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    Василий Боднар

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    Ламберто Заньер
    Комиссар ОБСЕ по вопросам нацменьшинств едет в Ужгород
    18:35 05.02.2018
    399Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    Замглавы внешнеполитического ведомства Украины Василий Бондар сообщил, что в ходе визита в Ужгород планируются переговоры с верховным комиссаром ОБСЕ по вопросам нацменьшинств Ламберто Заньером.
    Аэропорт в Стамбуле
    В аэропорту Стамбула еще находится 85 украинцев - Боднар
    08:11 17.07.2016
    317Турция послепереворотная: Эрдоган, РФ и ЕС
    События в Турции повлияли на перелеты в эту страну из Украины, но как только ситуация стабилизируется, рейсы будут восстановлены, заверила руководитель пресс-службы аэропорта "Киев" (Жуляны) Галина Богданенко.
    Международный аэропорт имени Ататюрка
    Консул: граждане Украины находятся в аэропорту Стамбула
    09:02 16.07.2016
    2222Турция послепереворотная: Эрдоган, РФ и ЕС
    Генеральный консул Украины в Стамбуле Василий Боднар сообщил, что Вместе с украинскими гражданами в аэропорту находятся представители Генконсульства Украины в Стамбуле.
    Жители Турции вышли на улицы против военного переворота в стране
    МИД Украины призвал украинцев воздержаться от поездок в Турцию
    02:53 16.07.2016
    819Турция послепереворотная: Эрдоган, РФ и ЕС
    В министерства отметили, что в связи с обострением внутриполитической ситуации в Турции аэропорты Стамбула не работают. МИД "настоятельно рекомендует" воздержаться от поездок в Стамбул и другие города страны.
    Последствия взрыва в аэропорту Ататюрка в Стамбуле
    Генконсул: в Стамбуле паника ушла, но страх остался
    17:11 29.06.2016
    270Теракты в Турции: взрыв на свадьбе
    Генеральный консул Украины в Стамбуле Василий Боднар в эфире "ГС" сообщил, что среди погибших во время теракта в аэропорту Стамбула есть одна украинка, и еще одна получила ранения. Он не исключает, что количество пострадавших увеличится.
    Последствия взрыва в Стамбуле
    Украинцев нет среди пострадавших при взрыве в Стамбуле - консул
    12:21 07.06.2016
    308Теракты в Турции: взрыв на свадьбе
    Генеральный консул Украины в Стамбуле Василий Боднар со ссылкой на отдел международных связей полиции Стамбула сообщил, что граждан Украины нет среди погибших и пострадавших.
    На месте теракта в Анкаре
    МИД призывает украинцев быть осторожными в Стамбуле
    13:35 21.03.2016
    86Теракты в Турции: взрыв на свадьбе
    Генеральный консул Украины в Стамбуле Василий Боднар посоветовал согражданам избегать в Турции места массового скопления людей и без особой необходимости не пользоваться общественным транспортом.
    Теракт в центре Стамбула
    Граждан Украины среди пострадавших при теракте в Стамбуле нет - консул
    15:59 19.03.2016
    254Теракты в Турции: взрыв на свадьбе
    Согласно информации, которую опубликовал генеральный консул Украины в Стамбуле Василий Боднар в своем микроблоге в Twitter, в результате теракта погибли пять, ранены 36 человек.
    Отель Цириган Палас Кемпинский (Chiragan Palace Kempinski) в Стамбуле, где проходит саммит Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС). Архивное фото
    Украинская делегация в ОЧЭС совершила дипломатический демарш
    12:15 22.01.2016
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    Как сообщил генеральный консул Украины в Стамбуле Василий Боднар, делегация Украины совершила дипломатический демарш в связи с началом российского председательства в Организации черноморского экономического сотрудничества.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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