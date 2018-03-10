События в Турции повлияли на перелеты в эту страну из Украины, но как только ситуация стабилизируется, рейсы будут восстановлены, заверила руководитель пресс-службы аэропорта "Киев" (Жуляны) Галина Богданенко.
В министерства отметили, что в связи с обострением внутриполитической ситуации в Турции аэропорты Стамбула не работают. МИД "настоятельно рекомендует" воздержаться от поездок в Стамбул и другие города страны.
Генеральный консул Украины в Стамбуле Василий Боднар в эфире "ГС" сообщил, что среди погибших во время теракта в аэропорту Стамбула есть одна украинка, и еще одна получила ранения. Он не исключает, что количество пострадавших увеличится.
Как сообщил генеральный консул Украины в Стамбуле Василий Боднар, делегация Украины совершила дипломатический демарш в связи с началом российского председательства в Организации черноморского экономического сотрудничества.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".