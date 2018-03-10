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Генеральный консул Украины в Стамбуле Василий Боднар в эфире "ГС" сообщил, что среди погибших во время теракта в аэропорту Стамбула есть одна украинка, и еще одна получила ранения. Он не исключает, что количество пострадавших увеличится.