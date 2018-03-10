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    Ужгород

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 185
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    В Киеве прошел марш за права человека
    Хроника 8 марта: инцидент после марша женщин, арест генерала-переговорщика Рубана
    10:05 09.03.2018
    866
    Странное поздравление украинок с 8 марта от президента, женский марш закончившийся нападением, порча фото Петлюры и Коновальца на выставке в Киеве, арест генерала-переговорщика в обзоре РИА Новости Украина.
    Участников акции по защите прав женщин облили краской в Ужгороде
    В Ужгороде неизвестные напали на девушек во время акции по защите прав женщин 
    15:12 08.03.2018
    684
    В центре Ужгорода неизвестные напали на участников акции по защите прав женщин. Девушек с плакатами облили красной краской. Пострадавших участников акции забрала "скорая" для оказания помощи.
    Молоточек судьи
    Суд взял под стражу подозреваемых в поджоге Офиса венгров
    17:46 06.03.2018
    66
    Во время судебного заседания защита озвучил информацию, что Кондратенко является участником АТО, где получил инвалидность II группы. Поэтому защита настаивала на мере пресечения в виде домашнего ареста.
    В здание союза венгров в Ужгороде бросили коктейль Молотова
    Поджог офиса венгров в Ужгороде переквалифицировали в теракт
    10:20 06.03.2018
    140
    В прокуратуре Закарпатской области сообщили, что фигурантам дела изменено подозрение, их обвиняют в совершении теракта.
    Пожар в здании офиса Общества венгерской культуры Закарпатья
    Поджог Венгерского центра на Закарпатье. Спецкор: была провокация
    14:58 01.03.2018
    336
    Спецкор "ГС" Екатерина Ирха сообщила, что Общество венгерской культуры Закарпатья не исключает причастность украинцев к поджогу их центра.
    Наручники. Архивное фото
    Поджог офиса венгров в Ужгороде. В Польше задержаны подозреваемые
    16:32 27.02.2018
    396
    В отношении двух подозреваемых было принято решение о трехмесячном аресте, а за третьим задержанным установлено полицейское наблюдение. В самом союзе венгров убеждены, что за нападением стоят не граждане Украины.
    Пожар в здании офиса Общества венгерской культуры Закарпатья
    Кадры с места взрыва и пожара в офисе союза венгров Закарпатья 
    13:25 27.02.2018
    391Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    Пожар возник в ночь на вторник в офисе союза закарпатских венгров в Ужгороде. В Нацгвардии сообщили, что был слышен также взрыв. Уничтожена мебель и часть имущества на площади 25 квадратных метров.
    Пожар в здании офиса Общества венгерской культуры Закарпатья
    В Ужгороде подожгли офис Общества венгерской культуры
    09:11 27.02.2018
    869Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    Полиция сообщает о пожаре в офисном помещении на Православной набережной в Ужгороде. Местное издание уточняет, что здание офиса Общества венгерской культуры Закарпатья подожгли во второй раз.
    Поджог венгерского офиса в Ужгороде
    Венгерское общество в Ужгороде подожгли поляки
    16:48 21.02.2018
    358
    Как отметил следователь, у ходе следственно-розыскных действий установлено, что к совершению вышеуказанного уголовного преступления, возможно, причастны граждане Польши.
    На месте ЧП в Ужгороде
    В Ужгороде 17-летняя девушка изрезала ножом родную тетю (18+)
    13:03 19.02.2018
    420
    В полиции сообщили, что 17-летней девушке за нападение на тетю с ножом грозит срок от 5 до 8 лет лишения свободы.
    На месте стрельбы в ночном клубе Ужгорода
    Перестрелка в ночном клубе Ужгорода: пострадал парень
    13:07 15.02.2018
    105
    По факту хулиганства со применением оружия правоохранители начали следствие. Открыто уголовное производство по статье 296 Уголовного кодекса Украины. Следователи устанавливают личность стрелка.
    Геннадий Москаль. Архивное фото
    Москаль знает, кто напал на венгерский культурный центр в Ужгороде
    05:23 15.02.2018
    745
    В ночь на 4 февраля в здание общественной организации "Общество венгерской культуры Закарпатья" в Ужгороде бросили бутылку с зажигательной смесью. По данным Геннадия Москаля, нападение совершили праворадикалы из ЕС.
    В ожидании Марины Порошенко: в Ужгороде вручную моют мост. Видео
    В ожидании Марины Порошенко: в Ужгороде вручную моют мост 
    10:01 14.02.2018
    1078
    В Ужгороде готовятся к приезду жены президента Петра Порошенко Марины - очевидцы запечатлели момент, как сотрудники коммунальных службы моют отбойники на транспортном мосту.
    Пожар в общежитии Ужгородского университета
    При пожаре в ужгородском общежитии эвакуированы 300 человек 
    07:54 13.02.2018
    45
    В подсобном помещении общежития Ужгородского национального университета произошло возгорание. При тушении пожара из общежития эвакуировали 300 человек, 12 из них снимали по пожарной лестнице.
    В центре Ужгорода в ДТП погибли трое сирийцев
    Полиция сообщила подробности гибели сирийцев в Ужгороде
    10:02 12.02.2018
    1118
    На месте ДТП погибли пассажиры 1994 и 1990 года рождения и водитель 1989 года рождения. Еще один человек - в реанимации. Все они - граждане арабской страны.
    ДТП в Ужгороде
    В центре Ужгорода в ДТП погибли трое сирийцев
    08:57 12.02.2018
    423
    Недалеко от здания драмтеатра на улице Льва Толстого в Ужгороде произошла авария, в результате которой погибли трое граждан Сирии. Один мужчина выжил.
    Снегопад в Ужгороде
    Представительство МИД возобновит работу в Ужгороде
    16:34 07.02.2018
    53
    Правительство поддержало предложение МИД и скоро представительство снова начнет свою работу, сообщила вице-премьер по вопросам евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.
    Ламберто Заньер
    Комиссар ОБСЕ по вопросам нацменьшинств едет в Ужгород
    18:35 05.02.2018
    399Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    Замглавы внешнеполитического ведомства Украины Василий Бондар сообщил, что в ходе визита в Ужгород планируются переговоры с верховным комиссаром ОБСЕ по вопросам нацменьшинств Ламберто Заньером.
    Медсестра набирает лекарство в шприц в стационаре. Архивное фото
    В школе Ужгорода дети заболели менингитом
    18:24 05.02.2018
    190
    По информации отдела здравоохранения Ужгородского городского совета, в школе, где заболели дети, ограничено проведение массовых мероприятий до 10 февраля.
    Коктейль Молотова
    Горящий коктейль для венгров Закарпатья: новый шаг к вражде
    16:54 05.02.2018
    904
    Между Украиной и Венгрией разгорается новый информационный конфликт после нападения на офис союза венгров в Ужгороде. Киев винит в инциденте Кремль, а Будапешт требует разместить в регионе миссию ОБСЕ. Подробнее — в обзоре РИА Новости Украина.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    В центре Ужгорода в ДТП погибли трое сирийцев
    Полиция сообщила подробности гибели сирийцев в Ужгороде
    10:02 12.02.2018
    1118
    На месте ДТП погибли пассажиры 1994 и 1990 года рождения и водитель 1989 года рождения. Еще один человек - в реанимации. Все они - граждане арабской страны.
    В ожидании Марины Порошенко: в Ужгороде вручную моют мост. Видео
    В ожидании Марины Порошенко: в Ужгороде вручную моют мост 
    10:01 14.02.2018
    1078
    В Ужгороде готовятся к приезду жены президента Петра Порошенко Марины - очевидцы запечатлели момент, как сотрудники коммунальных службы моют отбойники на транспортном мосту.
    Пожар в здании офиса Общества венгерской культуры Закарпатья
    В Ужгороде подожгли офис Общества венгерской культуры
    09:11 27.02.2018
    869
    Полиция сообщает о пожаре в офисном помещении на Православной набережной в Ужгороде. Местное издание уточняет, что здание офиса Общества венгерской культуры Закарпатья подожгли во второй раз.
    В Киеве прошел марш за права человека
    Хроника 8 марта: инцидент после марша женщин, арест генерала-переговорщика Рубана
    10:05 09.03.2018
    866
    Странное поздравление украинок с 8 марта от президента, женский марш закончившийся нападением, порча фото Петлюры и Коновальца на выставке в Киеве, арест генерала-переговорщика в обзоре РИА Новости Украина.
    Геннадий Москаль. Архивное фото
    Москаль знает, кто напал на венгерский культурный центр в Ужгороде
    05:23 15.02.2018
    745
    В ночь на 4 февраля в здание общественной организации "Общество венгерской культуры Закарпатья" в Ужгороде бросили бутылку с зажигательной смесью. По данным Геннадия Москаля, нападение совершили праворадикалы из ЕС.
    Участников акции по защите прав женщин облили краской в Ужгороде
    В Ужгороде неизвестные напали на девушек во время акции по защите прав женщин 
    15:12 08.03.2018
    684
    В центре Ужгорода неизвестные напали на участников акции по защите прав женщин. Девушек с плакатами облили красной краской. Пострадавших участников акции забрала "скорая" для оказания помощи.
    ДТП в Ужгороде
    В центре Ужгорода в ДТП погибли трое сирийцев
    08:57 12.02.2018
    423
    Недалеко от здания драмтеатра на улице Льва Толстого в Ужгороде произошла авария, в результате которой погибли трое граждан Сирии. Один мужчина выжил.
    На месте ЧП в Ужгороде
    В Ужгороде 17-летняя девушка изрезала ножом родную тетю (18+)
    13:03 19.02.2018
    420
    В полиции сообщили, что 17-летней девушке за нападение на тетю с ножом грозит срок от 5 до 8 лет лишения свободы.
    Наручники. Архивное фото
    Поджог офиса венгров в Ужгороде. В Польше задержаны подозреваемые
    16:32 27.02.2018
    396
    В отношении двух подозреваемых было принято решение о трехмесячном аресте, а за третьим задержанным установлено полицейское наблюдение. В самом союзе венгров убеждены, что за нападением стоят не граждане Украины.
    Пожар в здании офиса Общества венгерской культуры Закарпатья
    Кадры с места взрыва и пожара в офисе союза венгров Закарпатья 
    13:25 27.02.2018
    391
    Пожар возник в ночь на вторник в офисе союза закарпатских венгров в Ужгороде. В Нацгвардии сообщили, что был слышен также взрыв. Уничтожена мебель и часть имущества на площади 25 квадратных метров.
    Поджог венгерского офиса в Ужгороде
    Венгерское общество в Ужгороде подожгли поляки
    16:48 21.02.2018
    358
    Как отметил следователь, у ходе следственно-розыскных действий установлено, что к совершению вышеуказанного уголовного преступления, возможно, причастны граждане Польши.
    Пожар в здании офиса Общества венгерской культуры Закарпатья
    Поджог Венгерского центра на Закарпатье. Спецкор: была провокация
    14:58 01.03.2018
    336
    Спецкор "ГС" Екатерина Ирха сообщила, что Общество венгерской культуры Закарпатья не исключает причастность украинцев к поджогу их центра.
    В здание союза венгров в Ужгороде бросили коктейль Молотова
    Поджог офиса венгров в Ужгороде переквалифицировали в теракт
    10:20 06.03.2018
    140
    В прокуратуре Закарпатской области сообщили, что фигурантам дела изменено подозрение, их обвиняют в совершении теракта.
    На месте стрельбы в ночном клубе Ужгорода
    Перестрелка в ночном клубе Ужгорода: пострадал парень
    13:07 15.02.2018
    105
    По факту хулиганства со применением оружия правоохранители начали следствие. Открыто уголовное производство по статье 296 Уголовного кодекса Украины. Следователи устанавливают личность стрелка.
    Молоточек судьи
    Суд взял под стражу подозреваемых в поджоге Офиса венгров
    17:46 06.03.2018
    66
    Во время судебного заседания защита озвучил информацию, что Кондратенко является участником АТО, где получил инвалидность II группы. Поэтому защита настаивала на мере пресечения в виде домашнего ареста.
    Пожар в общежитии Ужгородского университета
    При пожаре в ужгородском общежитии эвакуированы 300 человек 
    07:54 13.02.2018
    45
    В подсобном помещении общежития Ужгородского национального университета произошло возгорание. При тушении пожара из общежития эвакуировали 300 человек, 12 из них снимали по пожарной лестнице.
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