Странное поздравление украинок с 8 марта от президента, женский марш закончившийся нападением, порча фото Петлюры и Коновальца на выставке в Киеве, арест генерала-переговорщика в обзоре РИА Новости Украина.
Во время судебного заседания защита озвучил информацию, что Кондратенко является участником АТО, где получил инвалидность II группы. Поэтому защита настаивала на мере пресечения в виде домашнего ареста.
В отношении двух подозреваемых было принято решение о трехмесячном аресте, а за третьим задержанным установлено полицейское наблюдение. В самом союзе венгров убеждены, что за нападением стоят не граждане Украины.
В ночь на 4 февраля в здание общественной организации "Общество венгерской культуры Закарпатья" в Ужгороде бросили бутылку с зажигательной смесью. По данным Геннадия Москаля, нападение совершили праворадикалы из ЕС.
Между Украиной и Венгрией разгорается новый информационный конфликт после нападения на офис союза венгров в Ужгороде. Киев винит в инциденте Кремль, а Будапешт требует разместить в регионе миссию ОБСЕ. Подробнее — в обзоре РИА Новости Украина.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Странное поздравление украинок с 8 марта от президента, женский марш закончившийся нападением, порча фото Петлюры и Коновальца на выставке в Киеве, арест генерала-переговорщика в обзоре РИА Новости Украина.
В ночь на 4 февраля в здание общественной организации "Общество венгерской культуры Закарпатья" в Ужгороде бросили бутылку с зажигательной смесью. По данным Геннадия Москаля, нападение совершили праворадикалы из ЕС.
В отношении двух подозреваемых было принято решение о трехмесячном аресте, а за третьим задержанным установлено полицейское наблюдение. В самом союзе венгров убеждены, что за нападением стоят не граждане Украины.
Во время судебного заседания защита озвучил информацию, что Кондратенко является участником АТО, где получил инвалидность II группы. Поэтому защита настаивала на мере пресечения в виде домашнего ареста.
В среду в Ужгороде начался снегопад. Снегоуборочная техника вышла на дороги, но непогода все же затруднила движение транспорта. Некоторые предприниматели сами занялись уборкой снега, скопившегося вдоль улиц.
Ужгородский городской районный суд начал заседание по делу пяти задержанных бойцов "Правого сектора", участвовавших в драке на базе "Хата Магната" горнолыжного курорта "Драгобрат" в Закарпатской области.
Во время встречи с Геннадием Москалем общественность, среди которых были представители различных партий, в том числе и БПП "Солидарность", обвинили Москаля в том, что он допустил нарушения во время выборов.
В Ужгороде Закарпатской области празднование 24-ой годовщины независимости Украины началось на рассвете в понедельник. Так, на пешеходном мосту закарпатский народный хор исполнил программу "Молитва за Украину".
Во Львове в Музее народной архитектуры и быта "Шевченковский гай" 12 декабря провели интерактивные ночные экскурсии "Андреевские вечерницы". "Андреевские вечерницы" прошли и в Ужгороде - в Закарпатском музее архитектуры и быта.
На Ужгород, Мукачево и Берегово Закарпатской области в воскресенье обрушились ливни. В областном центре выпал град, о чем сообщают местные СМИ. В частности, соответствующее видео появилось на странице Mukachevo.net в Facebook.
Грузовики стоят в направлении движения к пункту пропуска "Ужгород-Вишне-Немецкое". Сообщается, что более сотни автомобилей растянулись от развлекательного комплекса "Киликия" в районе "Шахта" и до КПП "Ужгород".
В ночь на 1 ноября в Ужгороде полицейские со стрельбой задержали правонарушителя. Кадры погони размещены на канале региональной полиции в Youtube. Как сказано в описании, Mercedes "создавал явную угрозу жизни и здоровью другим участникам дорожного движения".
В Ужгороде 12 февраля сотрудница органов ГФС навеселе припарковала свой автомобиль посреди улицы и устроила "стриптиз" для сотрудников патрульной полиции Ужгорода. Видео этого "шоу" появилось в сети только в начале марта.
Как отмечается, по состоянию на 11:10 горели складские помещения и торговые места на первом этаже. В 13:35 пожар ликвидирован. К тушению пожара были привлечены 70 человек личного состава и 12 единиц техники ГСЧС в Закарпатской области.
Ужгородской местной прокуратурой начато уголовное производство по факту хулиганства в административном здании Апелляционного суда в Закарпатской области при рассмотрении апелляционных жалоб об изменении меры пресечения пяти задержанным за драку на Драгобрате.
Ужгородский городской райсуд начал заседание по делу пяти задержанных бойцов "Правого сектора", участвовавших в драке на базе "Хата Магната" горнолыжного курорта "Драгобрат". На кадрах - избитый Антон Окороков.
В Ужгороде на рассвете закарпатский народный хор исполнил программу "Молитва за Украину". Пение на рассвете в День Независимости уже стало традицией в Ужгороде — в прошлом году закарпатский народный хор выступил на берегу Ужа.