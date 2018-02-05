Комиссар ОБСЕ по вопросам нацменьшинств едет в Ужгород

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КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Верховный комиссар ОБСЕ по вопросам нацменьшинств Ламберто Заньер посетит во вторник Ужгород, сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

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"Во исполнение поручения министра Павла Климкина 6-7 февраля буду находиться с рабочей поездкой в Ужгороде. Планируются встречи с руководством области и местной венгерской общиной, переговоры с верховным комиссаром ОБСЕ по вопросам нацменьшинств Л.Заньером и украинско-венгерские консультации", — написал Боднар в своем микроблоге в Twitter.

Василий Боднар/Twitter, 5 февраля 2018

Верховная Рада 5 сентября 2017 года одобрила новый закон об образовании. Принятый закон предполагает, что дети представителей нацменьшинств сначала будут изучать предметы на родном языке, в 5-9-м классах у них будут вводиться предметы на украинском языке преподавания, "а в старшей школе это могут быть почти все предметы на украинском языке". Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания.

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Позже министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что Украина должна предоставить юридические гарантии того, что применение нового закона об образовании начнется после достижения договоренности с венгерским национальным меньшинством на Закарпатье.