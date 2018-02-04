Нападение на здание союза венгров в Ужгороде: в Кабмине увидели "кремлевский след"

КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко считает, что неизвестные, которые бросили "коктейль Молотова" в помещение общественной организации "Общество венгерской культуры Закарпатья", имеют прямое отношение к Кремлю. Соответствующее заявление он обнародовал на своей странице в Twitter.

По его словам, есть прямая "заинтересованность Кремля рассорить Украину со всеми соседями".

"Наши осложнения на польском и венгерском направлении выгодны прежде всего России и во многом ею и режиссируются. Поэтому бутылку с "коктейлем Молотова" сегодня в Ужгороде держала кремлевская рука", — подчеркнул политик.

Ранее сообщалось, что в Ужгороде в здание закарпатского союза венгров бросили бутылку с зажигательной смесью.