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    Нападение на здание союза венгров в Ужгороде: в Кабмине увидели "кремлевский след"

    (обновлено: )235011
    Вячеслав Кириленко заявил, что есть прямая "заинтересованность Кремля рассорить Украину со всеми соседями". По его убеждению, осложнения на польском и венгерском направлении выгодны прежде всего России.
    В здание союза венгров в Ужгороде бросили коктейль Молотова
    УНН

    КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко считает, что неизвестные, которые бросили "коктейль Молотова" в помещение общественной организации "Общество венгерской культуры Закарпатья", имеют прямое отношение к Кремлю. Соответствующее заявление он обнародовал на своей странице в Twitter.

    По его словам, есть прямая "заинтересованность Кремля рассорить Украину со всеми соседями".

    "Наши осложнения на польском и венгерском направлении выгодны прежде всего России и во многом ею и режиссируются. Поэтому бутылку с "коктейлем Молотова" сегодня в Ужгороде держала кремлевская рука", — подчеркнул политик.

    Ранее сообщалось, что в Ужгороде в здание закарпатского союза венгров бросили бутылку с зажигательной смесью.

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