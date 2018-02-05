Соцсети: "коктейли Молотова" уже для венгров

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Пока относительное затишье наблюдается на Востоке Украины – неспокойно у западной границы. В воскресенье, 4 февраля, в здание областного офиса организации закарпатских венгров в Ужгороде полетел "коктейль Молотова". "К счастью, серьезных повреждений и пострадавших нет. От себя лично добавлю. Некоторым очень хочется расшатать ситуацию в нашем многонациональном и мультикультурном Ужгороде. Со всей ответственностью заявляю — им это не удастся", — заявил мэр Ужгорода Богдан Андриив.

А вот вице-премьер Вячеслав Кириленко в ситуации уже разобрался: "Есть прямая заинтересованность Кремля рассорить нас со всеми соседями. Наши осложнения на польском и венгерском направлениях выгодны прежде всего России и во многом ею и режиссируются. Поэтому бутылку с "коктейлем Молотова" сегодня в Ужгороде держала кремлевская рука. Однозначно!" – написал политик в Twitter. Однако далеко не все украинцы согласились с такой версией, о чем свидетельствуют многочисленные сообщения в соцсетях:

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook