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    В России отреагировали на поиски "руки Кремля" в поджоге союза венгров

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (233)

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    По словам российского сенатора Алексея Пушкова, что бы ни произошло в Украине - поджоги, взрывы, покушения, "в Киеве на все - один ответ: "кремлевская рука".
    Российский сенатор Алексей Пушков. Архивное фото
    RIA News Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления вице-премьера Украины Вячеслава Кириленко, который увидел "руку Кремля" в действиях неизвестных, бросивших бутылку с зажигательной смесью в здание союза венгерской культуры в Ужгороде.

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    "Что бы ни произошло на Украине — поджоги, взрывы, покушения, в Киеве на все — один ответ: "кремлевская рука". Нет. Это немощные руки Киева", — написал российский сенатор в Twitter.

    ​Ранее Кириленко заявил, что Москва заинтересована в том, чтобы рассорить Украину с соседями. "Поэтому бутылку с "коктейлем Молотова" сегодня в Ужгороде держала кремлевская рука. Однозначно", — сказал вице-премьер.

    Напомним, в Ужгороде в здание закарпатского союза венгров бросили бутылку с зажигательной смесью. Как стало известно, инцидент произошел после 4 утра. Бутылку бросили в окно и благодаря тому, что оно двойное, разбилось только одно стекло и других повреждений нет. 

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