наверх
04.02.201816:39
Курсы валют НБУ
  • USD27.87+ 0.03
  • EUR34.72+ 0.04
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Полиция прокомментировала нападение на здание союза венгров в Ужгороде

    (обновлено: )56609
    Как сообщили в полиции, около 5 утра в полицию поступило сообщение от спасателей о задымлении одного из офисов в центре города. Выяснилось, что речь идет о здании Общества венгерской культуры Закарпатья.
    В здание союза венгров в Ужгороде бросили коктейль Молотова
    УНН

    КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. Полиция Закарпатья устанавливает причины задымления в здании Общества венгерской культуры Закарпатья в центре Ужгорода, сообщили в отделе коммуникации полиции Закарпатской области.

    "Около 5 утра в полицию поступило сообщение от спасателей о задымлении одного из офисов в центре города. Выяснилось, что речь идет о здании Общества венгерской культуры Закарпатья. Вероятно, имела место попытка поджога. Однако наши специалисты еще работают на месте происшествия, устанавливают причины и обстоятельства инцидента, определяются с правовой квалификацией", — рассказала пресс-секретарь ГУ НП в Закарпатской области Татьяна Щеголева, передает УНН.

    УНН
    В здание союза венгров в Ужгороде бросили "коктейль Молотова"

    Ранее сообщалось, что в Ужгороде в здание закарпатского союза венгров бросили бутылку с зажигательной смесью.

     

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Храм у Десятинного монастыря в Киеве
    Националистический радикализм крепчает
    Вече Саакашвили в Киеве
    Вече Саакашвили: ультиматум Порошенко
    Заявление Игоря Гужвы. Видео
    Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    Сейм Польши
    Украина - Польша: Бандера раздора