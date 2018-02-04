Полиция прокомментировала нападение на здание союза венгров в Ужгороде

КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. Полиция Закарпатья устанавливает причины задымления в здании Общества венгерской культуры Закарпатья в центре Ужгорода, сообщили в отделе коммуникации полиции Закарпатской области.

"Около 5 утра в полицию поступило сообщение от спасателей о задымлении одного из офисов в центре города. Выяснилось, что речь идет о здании Общества венгерской культуры Закарпатья. Вероятно, имела место попытка поджога. Однако наши специалисты еще работают на месте происшествия, устанавливают причины и обстоятельства инцидента, определяются с правовой квалификацией", — рассказала пресс-секретарь ГУ НП в Закарпатской области Татьяна Щеголева, передает УНН.

УНН В здание союза венгров в Ужгороде бросили "коктейль Молотова"

Ранее сообщалось, что в Ужгороде в здание закарпатского союза венгров бросили бутылку с зажигательной смесью.