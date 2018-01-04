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    Чуть не сожгли. Депутату бросили в дом два "коктейля Молотова"

    (обновлено: )21601
    Как сообщается, проводятся безотлагательные первоочередные следственные действия, направленные на установление обстоятельств и лиц, причастных к этому преступлению.
    Сумскому депутату бросили коктейль Молотова в дом
    tv.sumy.ua

    КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Сумской местной прокуратурой взят на контроль ход расследования уголовного производства, начатого 4 января 2018 года по факту преднамеренного повреждения имущества депутата Сумского областного совета путем поджога. Сведения в ЕРДР внесены по ч. 2 ст. 194 УК Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко на своей странице в Facebook.

    tv.sumy.ua
    Сумскому депутату бросили коктейль Молотова в дом
    "В четверг, 4 января, около 4 часов утра в помещение депутата через разбитые оконные стекла окон были брошены две бутылки с горючей смесью. К счастью, люди, находившиеся в доме, не пострадали, повреждения помещения незначительные. Теперь проводятся безотлагательные первоочередные следственные действия, направленные на установление обстоятельств и лиц, причастных к этому преступлению. Дальнейшее досудебное следствие поручено Сумскому городскому отделу полиции", — отметила Науменко.

    По информации председателя депутатской группы "За людей" в Сумском областном совете Андрея Кисиля, речь в данном случае идет об одном из его членов Андрее Божок.

    Напомним, в Днепре мужчина бросил гранату во дворе многоэтажки.

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