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    В здание союза венгров в Ужгороде бросили "коктейль Молотова"

    (обновлено: )38424
    Инцидент произошел после 4 утра. Бутылку бросили в окно и благодаря тому, что оно двойное, разбилось только одно стекло и других повреждений нет.
    Коктейль Молотова. Архивное фото
    RIA News Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. В Ужгороде в здание закарпатского союза венгров бросили бутылку с зажигательной смесью, сообщает корреспондент "112 Украина"

    Банды Вьетнама. Налетчики с ножами против коктейлей Молотова защитников кафе. Видео
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    Банды Вьетнама. Налетчики с ножами против "коктейлей Молотова" защитников кафе

    Как стало известно, инцидент произошел после 4 утра. Бутылку бросили в окно и благодаря тому, что оно двойное, разбилось только одно стекло и других повреждений нет. 

    Пока произошедшее не комментируют в союзе венгров, отмечая, что это может быть провокацией. 

    Как отмечает издание, дом, где располагается союз венгров, находится в самом центре Ужгорода и на соседних домах есть камеры наблюдения. Видео уже исследуют в полиции.  

    Напомним, в Броварах в ночь на 8 декабря неизвестные подожгли несколько припаркованных во дворе машин, закидав их бутылками с "коктейлями Молотова".

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