В здание союза венгров в Ужгороде бросили "коктейль Молотова"

КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. В Ужгороде в здание закарпатского союза венгров бросили бутылку с зажигательной смесью, сообщает корреспондент "112 Украина".

Как стало известно, инцидент произошел после 4 утра. Бутылку бросили в окно и благодаря тому, что оно двойное, разбилось только одно стекло и других повреждений нет.

Пока произошедшее не комментируют в союзе венгров, отмечая, что это может быть провокацией.

Как отмечает издание, дом, где располагается союз венгров, находится в самом центре Ужгорода и на соседних домах есть камеры наблюдения. Видео уже исследуют в полиции.

Напомним, в Броварах в ночь на 8 декабря неизвестные подожгли несколько припаркованных во дворе машин, закидав их бутылками с "коктейлями Молотова".