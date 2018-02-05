Горящий коктейль для венгров Закарпатья: новый шаг к вражде

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Попытка поджога и фашистская символика

В ночь на 4 февраля в здание общественной организации "Общество венгерской культуры Закарпатья" (KMKSZ) в Ужгороде бросили бутылку с зажигательной смесью — "коктейль Молотова". В результате инцидента в здании произошло задымление, его ликвидировали до приезда спасателей. Также обгорел фасад здания, разбито окно. Сотрудников на момент нападения в офисе не было.

Пресс-секретарь ГУ НП в Закарпатской области Татьянапосле инцидента уточнила, что "вероятно, имела место попытка поджога ". Наряду с этим, как пишут местные СМИ, кроме того, что неизвестные бросили в окно офиса "коктейль Молотова", вандалы также нарисовали на стене здания фашистскую символику. Само здание, где располагается союз венгров, находится в самом центре города, и на соседних домах есть камеры наблюдения, а видео уже исследуют в полиции. Как пишут "Новости Закарпатья", правоохранители открыли уголовное производство по статье 194 ч.2 УК, которая предусматривает лишение свободы на срок от трех до пятнадцати лет.

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Вследствие инцидента никто не пострадал, здание получило незначительные повреждения, однако на ЧП уже успели отреагировать на самом высоком уровне — как в Украине, так и в Венгрии.

Возмущение Венгрии

Реакция Венгрии на инцидент в Ужгороде на фоне переживающих кризис отношений с Украиной была молниеносной и осуждающей.

В частности, Министерство иностранных дел страны потребовало размещения на Закарпатье наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

"Мы ожидаем, что украинская власть быстро найдет тех, кто совершил нападение на представительство венгерской культуры в Ужгороде и будет гарантировать безопасность закарпатским венграм. Последние события указывают на законность требования Венгрии в присутствии наблюдателей ОБСЕ не только на Востоке Украины, но и в Закарпатье", — говорится в заявлении венгерского МИДа.

Глава же представительства украинского союза венгров Лясло Бренцович после происшествия выразил надежду, что инцидент не повредит украинско-венгерским отношениям.

Киев и "Рука Кремля"

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин осудил провокацию в Ужгороде, назвав ее "позорным путем".

"Какими бы ни были эмоции, но "коктейли Молотова" этой ночью в здание Союза венгров в Ужгороде — это позорный путь. Осуждаю такие действия", — написал глава МИД в Twitter.

УНН В здание союза венгров в Ужгороде бросили "коктейль Молотова"

А вот вице-премьер-министр Вячеславтрадиционно увидел "кремлевский след" в произошедшем. По его словам, есть прямая "заинтересованность Кремля рассорить Украину со всеми соседями".

"Наши осложнения на польском и венгерском направлении выгодны прежде всего России и во многом ею и режиссируются. Поэтому бутылку с "коктейлем Молотова" сегодня в Ужгороде держала кремлевская рука", — подчеркнул политик в своем микроблоге.

Впрочем, на этот выпад уже отреагировали в РФ, в частности, российский сенатор Алексей Пушков.

"Что бы ни произошло на Украине — поджоги, взрывы, покушения, в Киеве на все — один ответ: "кремлевская рука". Нет. Это немощные руки Киева", — заявил он.

На данный момент губернатор региона Геннадий Москаль пока не отреагировал на ЧП, а мэр Ужгорода Богдан Андриив выразил мнение, что "некоторым очень хочется расшатать ситуацию в нашем многонациональном и мультикультурном Ужгороде".

УНН В здание союза венгров в Ужгороде бросили "коктейль Молотова"

"Со всей ответственностью заявляю – им это не удастся. Ужгород всегда был и останется примером толерантности, взвешенности и единства", — заявил городской глава.

Реакция националистов

Примечательно, что националисты "Карпатской Сечи" после возникшего на фоне инцидента скандала заявили о своей непричастности к происшествию. Лидер организации Тарас Деяк осудил "неудачную провокацию против венгерского народа".

"Наше движение давно стоит на антишовинистических позициях и уже несколько лет строит братские отношения между искренними венгерскими и украинскими националистами. Подобные действия предпринимаются или враждебными спецслужбами, или представителями шовинистических партий или же со стороны украинской или венгерской официальных властей для создания искусственного конфликта и дестабилизации ситуации в крае, которая будет на руку всем выше перечисленным структурам", — заявил Деяк.

По его словам, подобные провокации ослабляют позиции Украины на международной арене и маргинализируют националистические и добровольческие движения, которые обычные граждане могут перепутать с шовинистами. Также Деяк заявил о готовности к диалогу с представителями консульства Венгрии и организацией KMKSZ ради улучшения отношений, взаимопонимания и недопущения межнационального конфликта.